Consegnate le Onorificenze sportive del CONI Valle d’Aosta per il 2023

Nella giornata dedicata alla presentazione del Trofeo Coni Winter che si disputerà in Valle d’Aosta a partire da giovedì prossimo, 18 dicembre, il Comitato Regionale del Coni della Valle d’Aosta ha premiato i suoi atleti, tecnici e dirigenti che maggiormente si sono distinti. La cerimonia andata in scena nel Salone Ducale del Comune di Aosta mercoledì 10 dicembre riguardava risultati e traguardi conseguiti nel corso della stagione sportiva 2023.
Questi i premiati:
STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO
- Roberto Favre, Federbocce
- Antonio Marmorino, Federazione Canoa e Kayak
- Mario Antonio Trapani, Fitarco
- Federico Martinet, Federciclismo
- Sergio Navillod, Federvolley
- Francesca Pellizzer, Federciclismo
- Edi Chenal, Figest
- Sporting Issogne 2001, Figc
STELLA D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO
- Mario Vietti, FederPallacanestro
- Ottavio Bieller, Fisi
- Sci Club Champorcher, Fisi
- Csi Chatillon, Federvolley
STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO
- Nella Therisod, Fisi
- Sci Club Torgnon, Fisi
MEDAGLIA BRONZO VALORE ATLETICO
- Paolo Faleo, Campione Italiano dama a squadre
- Alessandro Busca, Campione Italiano volo a vela
- Gabriel Borre, terzo ai Campionati Europei cross country team relay
- Andreas Vittone, terzo ai Campionati Europei e quinto ai Mondiali di cross country team relay
- Domenico Scordamaglia, Campione Italiano distensione su panca
- Gaia Gamba, bocce, Campionessa Italiana tiro progressivo bocce
- Julian Vicquery, secondo ai Campionati Europei a squadre Handgum (tiro dinamico in movimento)
MEDAGLIA ARGENTO VALORE ATLETICO
- Jordi Sarteur, terzo ai Mondiali di discesa (rafting)
- Sebino Seka, terzo ai Mondiali di discesa (rafting)
MEDAGLIA D’ORO VALORE ATLETICO
- Gaia Tormena, prima al Mondiale di XcE Eliminator
PALMA DI BRONZO AL MERITO TECNICO
- Gianluca Fea (Figc)