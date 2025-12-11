Consegnate le Onorificenze sportive del CONI Valle d’Aosta per il 2023

Nella giornata dedicata alla presentazione del Trofeo Coni Winter che si disputerà in Valle d’Aosta a partire da giovedì prossimo, 18 dicembre, il Comitato Regionale del Coni della Valle d’Aosta ha premiato i suoi atleti, tecnici e dirigenti che maggiormente si sono distinti. La cerimonia andata in scena nel Salone Ducale del Comune di Aosta mercoledì 10 dicembre riguardava risultati e traguardi conseguiti nel corso della stagione sportiva 2023.

Questi i premiati:

STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO

- Roberto Favre, Federbocce

- Antonio Marmorino, Federazione Canoa e Kayak

- Mario Antonio Trapani, Fitarco

- Federico Martinet, Federciclismo

- Sergio Navillod, Federvolley

- Francesca Pellizzer, Federciclismo

- Edi Chenal, Figest

- Sporting Issogne 2001, Figc

STELLA D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO

- Mario Vietti, FederPallacanestro

- Ottavio Bieller, Fisi

- Sci Club Champorcher, Fisi

- Csi Chatillon, Federvolley

STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO

- Nella Therisod, Fisi

- Sci Club Torgnon, Fisi

MEDAGLIA BRONZO VALORE ATLETICO

- Paolo Faleo, Campione Italiano dama a squadre

- Alessandro Busca, Campione Italiano volo a vela

- Gabriel Borre, terzo ai Campionati Europei cross country team relay

- Andreas Vittone, terzo ai Campionati Europei e quinto ai Mondiali di cross country team relay

- Domenico Scordamaglia, Campione Italiano distensione su panca

- Gaia Gamba, bocce, Campionessa Italiana tiro progressivo bocce

- Julian Vicquery, secondo ai Campionati Europei a squadre Handgum (tiro dinamico in movimento)

MEDAGLIA ARGENTO VALORE ATLETICO

- Jordi Sarteur, terzo ai Mondiali di discesa (rafting)

- Sebino Seka, terzo ai Mondiali di discesa (rafting)

MEDAGLIA D’ORO VALORE ATLETICO

- Gaia Tormena, prima al Mondiale di XcE Eliminator

PALMA DI BRONZO AL MERITO TECNICO

- Gianluca Fea (Figc)