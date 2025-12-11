Presentata l'edizione 2025 del Trofeo CONI Winter: la Valle d'Aosta pronta a ospitare mille giovani atleti

Saranno mille i ragazzi dai 10 ai 14 anni attesi in Valle d’Aosta a partire da giovedì prossimo, 18 dicembre, per l’edizione 2025 del Trofeo CONI Winter, l’iniziativa voluta dal massimo organismo sportivo nazionale per sensibilizzare i giovani alla pratica sportiva e far vivere loro l'esperienza della competizione facendogli acquisire sicurezza in se stessi e abituandoli ad affrontare la gara in maniera sana, preparandoli a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future.

Fino a domenica 21 dicembre la nostra regione ospiterà la quarta edizione della manifestazione organizzata di concerto dal CONI nazionale e dal CONI Valle d’Aosta con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta. A distanza di soli 11 mesi dall’ultima volta – era il mese di gennaio 2025, in Abruzzo – il Trofeo CONI sbarca sulle montagne più alte d’Europa per un’edizione dai numeri decisamente importanti: tantissimi le ragazze e i ragazzi coinvolti provenienti da tutte le regioni italiane e impegnati in dieci diverse discipline sportive facenti capo a tre diverse federazioni sportive (FISI, FISG e FITRI).

LE LOCALITA’

A Pila di Gressan saranno di scena le specialità dello sci alpino, snowboard e dello sci alpinismo, a Cogne fondo, biathlon e winter triathlon: al Palaghiaccio di Aosta si disputeranno i tornei di hockey, mentre a Courmayeur sono in programma le competizioni di pattinaggio artistico di figura e di short track. Unica sortita dal territorio regionale quella del curling, che sarà ospitata dal PalaTazzoli di Torino.

GLI OSPITI D’ONORE

I giovani atleti arriveranno da ogni parte d’Italia, ma non solo. All’edizione 2025 del Trofeo CONI Winter – che segue le rassegne di Trentino, Piemonte e Abruzzo – ci sarà infatti anche una delegazione di atleti provenienti dagli Stati Uniti d’America. Si tratta della delegazione del CIE – Comunità Italiane all’Estero – proveniente dal paese nordamericano, che farà il suo debutto in questa manifestazione invernale proprio in Valle d’Aosta. I ragazzi sono protagonisti del progetto Turismo delle Radici, promosso da CONI e MAECI, attraverso il quale verranno coinvolti nella valorizzazione e nella riscoperta dei loro luoghi di provenienza per riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia. Tra le varie tappe delle loro giornate è prevista anche la visita al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana di Genova martedì 16 dicembre.

IL PROGRAMMA

Tutte le delegazioni sono attese a Courmayeur nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre dove prenderanno parte alla cerimonia inaugurale che si svolgerà al Courmayeur Sport Center a partire dalle 17: è prevista la partecipazione del presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

Nelle mattinate di venerdì 19 e sabato 20 dicembre sono previste – nelle varie località – le competizioni sportive, organizzate da diversi club in collaborazione con le rispettive federazioni. Nei pomeriggi i ragazzi saranno impegnati nei Giochi CONI Fair Play, iniziativa voluta dal CONI per permettere ai giovani protagonisti di questo torneo di scoprire la bellezza del gioco (anche senza competizione) e di avere soprattutto un momento per socializzare tra di loro al di fuori dei campi di gara.

Le premiazioni delle singole competizioni sono previste direttamente sul campo, mentre nella serata di sabato – nei poli alberghieri di Cogne, Pila e Courmayeur – sono previste le cerimonie protocollari nelle quali si premieranno le delegazioni più forti delle varie discipline sportive.

L’indomani, domenica 21 dicembre, la chiusura ad Aosta: a partire dalle 10 le delegazioni sfileranno nel centro del capoluogo regionale per raggiungere poi l’Arco d’Augusto per la cerimonia conclusiva della manifestazione.

JEAN DONDEYNAZ, PRESIDENTE DEL CONI VALLE D’AOSTA

Il presidente del CONI Valle d’Aosta Jean Dondeynaz si dice “Molto soddisfatto per il lavoro che ha permesso alla nostra regione di ospitare questa importante manifestazione. Il Trofeo Coni Winter è l’essenza dello sport per tutti, è un’occasione unica per atleti in giovanissima età di confrontarsi tra di loro e di vivere un’esperienza sportiva e sociale all’insegna dei migliori valori possibili, quelli dello sport. Il nostro comitato regionale è fiero di aver portato in Valle d’Aosta questa iniziativa, che permetterà pure alle nostre montagne di farsi scoprire da un pubblico di giovanissimi e di famiglie proveniente da ogni parte d’Italia”.