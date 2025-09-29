All’Orange Bike Team la nona prova del GP Giovanissimi di Morgex

Un’intera giornata dedicata all’Ability – con 150 concorrenti al via -, la nona e ultima tappa del Grand Prix Giovanissimi Valle d’Aosta 2025, valida anche Campionato regionale e prova de La Velo Cup, domenica, a Morgex e, con la chiusura del circuito, arriva la vittoria dell’Orange Bike Team, dopo otto successi consecutivi del Gs Lupi Valle d’Aosta. E, a Morgex, sono gli ‘Orange’ che collezionano 326 punti, uno in più dei verdeblu (326), con terzo posto che va al sodalizio organizzatore di giornata, il Vc Courmayeur MB, a quota 209.

G1 * Vittoria, e titolo di campionessa regionale, all’atleta di casa, Yael De Rosso (Vc Courmayeur MB), che precede Nicole Nicoletta (Vtt Arnad) e Alizée Bianquin (Gs Lupi Valle d’Aosta). Nei maschietti, successo di Matteo Rapelli (Gs Lupi) seguito da Marcel Denarier (Cicli Lucchini) e da Mattia Bellon (Gs Lupi).

G2 * Vittoria di Ginevra Montrosset (Gs Godioz) davanti a Daphne Bruzzone Fontananova (Vtt Arnard) e a Loreley Spinardi (Team Benato). In campo maschile gradino alto del podio a Tommaso Montaldo (Orange Bike Team) che precede Tommaso Polini (Vc Courmayeur MB) e Lorenzo Murari (Gs Lupi).

G3 * È Julie Grange (Orange Bike Team) a precedere Tosca Caliano (Cicli Lucchini) e Elodie Gerard (GranParadisoBike). Al maschile, successo di Mathis Marchi (Orange Bike Team) seguito da Henry Perruchon (Gs Lupi) e dal compagno di sodalizio Alexis Chapellu (Orange Bike Team).

G4 * A imporsi è Alysia Perrin (Orange Bike Team) davanti a Lisa Dublanc (Vtt Arnard) e a Carlotta Santomassimo (Gs Lupi). In campo maschile successo di André Frassy (Gs Lupi) seguito da Sebastian Leo (Orange Bike Team) e da Arnaud Migliorini (Vtt Arnad).

G5 * Alys Torgneur (Gs Lupi) ha la meglio su Vittoria Montaldo (Orange Bike Team) e su Julie Jocollé (Vc Courmayeur MB). Nei maschi primeggia Simone Dorio (Gs Godioz) che precede Julien Marchi (Orange Bike Team) e Liam Janin (Vtt Arnad).

G6 * L’ultima gara regionale nella categoria va a Viola Repele (Cicli Lucchini) su Linda Prot (Team Benato) e su Amélie Berlier (Orange Bike Team). Al maschile successo di Gabriele Pession (Orange Bike Team) davanti a Federico Pinet (Vtt Arnad) e a Giulio De Lucia (GranParadisoBike).



Strada

Si è conclusa con il 33° posto nella prova in lina la più che positiva avventura di Mattia Agostinacchio nei Campionati Mondiali Juniores di Ciclismo, disputati a Kigali, in Ruanda.

Conclusa in nona posizione la cronometro, nella corsa in linea di venerdì 26 settembre, Mattia Agostinacchio ha concluso al 33° posto, con il crono di 2h 59’43”, attardato di 4’24” sul vincitore, il britannico Harry Hedson (2h 55’19”), che ha preceduto, di 16”, la coppia formata dal francee Johan Blacn e dal polacco Jan Jackowiak, sul traguardo in 2h 55’35”.

Strada

Ventesima edizione, oggi, della Cesano Maderno – Madonna del Ghisallo, oggi, iconica corsa su Strada che ha visto impegnate anche le Allieve. Sul percorso di 42 km, a imporsi in volata è stata Jolanda Sambi (Calderara) e che ha preceduto in volata Viola Invernizzi (Team Serio), entrambe sul traguardo con il crono di 1h 19’11”, alla media di 31,825 km/h; terza piazza per Sara Peruta (Scuola Ciclismo verso l’iride). Le quaranta concorrenti – sulle sessanta al via - sono arrivate sulla linea d’arrivo alla spicciolata e, tra questa, in 25° posizione, Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team).