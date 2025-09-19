La 24° edizione della GranParadisoBike a Cogne

Antivigilia della GranParadisoBike, GranFondo di MountainBike che, domenica 21 settembre, dalle 10, con partenza da Cogne, si snoderà tra i sentieri del parco nazionale del Gran Paradiso gara organizzata dal Gs Aosta – GranParadisoBike Team.

Dopo l’alluvione del 2024, la gara di 42 km e 1200 metri di dislivello, torna sul suo percorso ‘storico’. Partenza dai Prati di Sant’Orso e, attraverso sentieri e la pista di fondo, si risale a Valnontey; discesa verso Cogne e tracciato che s’immerge nel bosco di Sylvenoire, per dirigersi verso Lillaz. Poi, lo strappo durissimo a Valeille e inversione per tornare verso Cogne, da dove si sale, attraverso Montroz, Gimillian e il sentiero che porta a Grauson per raggingere la cima Coppi della competizione: i 2110 metri del Plan della Cretetta. Si torna a scendere sul un tracciato molto tecnico verso Epinel, risalta verso Cretaz e discesa di nuovo verso Epinel, da dove si risale lungo il torrente Buthier e arrivo sui Prati di Sant’Orso.