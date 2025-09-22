I Giovanissimi Orange e Gs Lupi in bella evidenza nell’Alessandrino

Due giorni dedicati ai Giovanissimi, ieri e oggi, nell’Alessandrino con in programma, nella prima giornata, l’Xce a Pecetto di Valenza, seguito da una Sprint in salita a Cavatore nel secondo appuntamento, gare che hanno visto ottimi protagonisti i ‘rider’ valdostani; in particolare, Julien Marchi e Sebastian Leo vincono la classifica della Combinata, graduatoria che è la somma dei risultati della due giorni di gara.

Xce * G2 – A imporsi è Tommaso Montaldo, che precede Giulio Di Crescenzo (UA Cycling) e Liam Repetto (La Fenice).





G3 * Terza e quarta piazza all’Orange Mathis Marchi e a Kilian Menel (Gs Lupi) nella gara vinta da Simone Brun (UA Cycling) davanti a Pietro Benanchietti (X-Team).





G4 * È secondo Sebastian Leo (Orange Bike Team) preceduto da Stefano Mazzù (La Fenice) e, terzo, Samuele Lepratto (UA Cycling). In 5° posizione Teo Sartori (Gs Lupi). Dodicesima assoluta, prima della competizione femminile, Céline Pellissier (Orange) davanti alla coppia dell’UA Cycling: Anita Perfumo e Emma Maria Lepratto.





G5 * Ancora Orange sul secondo gradino del podio grazie a Julien Marchi, nella gara vinta da Nicolò Brunetto (Calice Bike) e terzo posto a Loris Agliano (Mtb Academy Giaveno); 11° Daniel Carlevato Savoia (Orange Bike Team). Al femminile, sono seconda e terza Vittoria Montaldo (Orange Bike) e Marta Rizzo (Gs Lupi) alle spalle di Emma Beatrice Valeri (UA).





G6 * Gradino alto del podio a Manuel Pupillo (Besanese); 11° e 12° Filippo Grosso (Gs Lupi) e Gabriele Pession (Orange Bike Team). Al femminile, successo di Sofia Longo (UA Cycling Team) che precede Amélie Berlier (Orange Bike Team) e Alessia Olcese (Portofino).





Sprint * G3 – Fa il bis Simone Brun (UA Cycling) seguito dalla coppia valdostana formata da Mathis Marchi e Kilian Menel.





G4 * Bella vittoria di Sebastian, davanti a Luca Stocco Flores (Ganna) e Samuele Lepratto (UA Cycling).





G5 * Ancora Valle d’Aosta sul gradino più alto del podio grazie a Julien Marchi, che precede Dario Tamborini (Besanese) e Corrado Paniz (UA Cycling).





G6 * Vittoria di Manuel Pupillo (Besanese) davanti a Edoardo Giacobbe (Ua Cycling) e a John Lukas Di Marco (I Cinghiali), con quarto Gabriele Pession (Orange Bike).