Valdostani Protagonisti nell'Enduro all'Oasi Zegna

I biker valdostani si sono messi in grande evidenza oggi all'Oasi Zegna, teatro di una tappa di Enduro che ha visto i colori della Valle d'Aosta brillare in diverse categorie.

In particolare, nella competizione femminile, le atlete valdostane hanno conquistato due gradini del podio nella categoria Open femminile: Emilie Polo (Fristads Merida) ha agguantato la seconda posizione, seguita subito dopo da Camilla Martinet (Cicli Lucchini), che ha chiuso al terzo posto.

Ottimi risultati anche tra gli uomini, con Manuel Dal Pozzo (Cicli Lucchini) che si è imposto nella categoria M 3-4 conquistando il gradino più alto del podio.

Tra gli Esordienti, il giovane Andrea Ianniello (Cicli Lucchini) ha ottenuto una promettente 14° posizione, mentre Cédric Diemoz (Team Benato) ha concluso la sua gara al 22° posto.

Una giornata di grandi soddisfazioni per il movimento ciclistico valdostano che continua a dimostrare il proprio valore a livello agonistico.