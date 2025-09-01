Saravalle, Fantone e Philippot sul podio del Tour des Salasses a La Salle

Edizione 2025 del Tour de Salasses, questa mattina, a La Salle (Valle d’Aosta). Quinta penultima tappa della Marathon Bike Cup, gara che quest’anno il sodalizio organizzatore, il Vc Courmayeur MB, ha presentato con una modifica ai tracciati: un anello da 40 km: giro singolo per la versione Classic, due tornate, per un totale di 80 km, per la Marathon. Sul podio assoluto delle prova lunga sale Alessandro Saravalle, mentre nella versione ‘short’ nelle posizioni di vertice ci sono Alessandro Fantone e Thierry Philippot, piazzamenti ai quali bisogna aggiungere vittorie e podi nelle rispettive categorie.



Nella Marathon, a imporsi è lo specialista delle lunghe distanze Gioele De Cosmo (Torpado Kenda; 3h 31’20”) che precede Alessandro Saravalle (Silmax Racing Team; 3h 35’09”) e Lorenzo Trincheri (Bike Busters; 3h 36’20”), atleti che occupano anche il podio della categoria Elite. Quarto assoluto, 1° Under 23, Sterfano Gerbaz (Bike Busters; 3h 39’22”); 12° Giuseppe Lamastra (Leynicese; 3h 52’55”; 7° Elite); 14° Alberto Cosentino (Loris Bike; 3h 56’19”; 8° Elite); 18°, 1° M2, Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 4h 00’18”); 34° Andrea Brunier (Orange Bike Team). Al femminile s’impone, 37° assoluta, Costanza Fasolis (Cannondale; 4h 33’07”; 1° Elite) con seconda, e 1° Under 23, in 55° posizione, Giulia Challancin (Four Es; 4h 54’00”).

Nella Classic, tripletta degli Juniores Francesco Riva (Rock Bike; 1h 54’04”) seguito da Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 1h 54’51”) e Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 58’05”9 e, quarto, primo M3, Mattia Luboz (Team Benato; 1h 58’46”). Ancora valdostani dal 6° al 9 posto: il 1° Elite Master, Jacques Chanoine (2h 01’08”); il 1° M4, Herik Del Degan (Cicli Lucchini; 2h 01’46”); il 2° Elite Master, Manuel Abram (2h 03’28”) eil 5° Juniores, Erik Henriod (Cicli Lucchini; 2h 07’30”). Seguono, 11° Valerio Sorteni (Inbike; 4° Elite Master); 13° e 14° Lamberto Falchi (Gs Lupi; 7° Juniores) e Mathieu Boldrini (Inbike; 1° M1); 16° Remy Latella (Inbike; 5° Elite Master); 19° Matteo Gottardelli (Inbike; 6° EliteMaster). Nella competizione femminile, 37°, vittoria di Karin Tosato (Lissone Mtb; 2h 34’23”), che precede, 41° Francesca Jourdan (Granbike; 2h 39’58”), e 46°, terza Donne e prima Junior, Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 2h 46’09”).