Ciclismo: Al Gs Lupi Valle d’Aosta la settima tappa del GP Giovanissimi a La Salle

Anche la settima tappa del Grand Prix Giovanissimi 2025, questa mattina, a La Salle, va al Gs Lupi Valle d’Aosta, questa volta un successo di misura, con i verdeblu che toccano quota 335 punti, seguiti a 310 dall’Orange Bike Team e, terzi a pari merito, con 142, il Vc Courmayeur MB – sodalizio organizzatore della giornata – e il Vtt Arnad. Poco meno di centoquaranta ‘rider’ in erba, in una mattinata piuttosto fredda, si sono cimentati sul tracciato disegnato nella zona verde adiacente a Maison Gerbollier; un percorso tecnico, impegnati, ma dove i concorrenti si sono molto divertiti per la varietà degli ostacoli che hanno caratterizzato il percorso.

G1 * Nelle femminucce, la vittoria va a Alizée Bianquin (Gs Lupi) a precedere Soleil Jocollé (Vc Courmayeur MB) e Jane Maffeis (Cs Lys). Nei maschietti successo di Luca Dorio (Gs Godioz) seguito da Marcel Denarier (Cicli Lucchini) e da Andy Tonin (Orange Bike Team).

G2 * Gradino alto del podio a Ginevra Montrosset (Gs Godioz) davanti a Daphne Bruzzone Fontananuova (Vtt Arnad) e a Aurora Agostino (Gs Lupi). in campo maschile a imporsi è Tommaso Montaldo (Orange Bike Team) che precede Tommaso Polini (Vc Courmayeur MB) e il compagno di sodalizio Cesare Mancinelli (Orange Bike Team).

G3 * Prima posizione a Elodie Gérard (GranParadisoBike) che ha la meglio sulla coppia del Gs Godioz composta da Sofia Locci e Bella Fontana. Nei maschi è doppietta Gs Lupi, grazie a Henry Perruchon e Fabio Forti, con terzo posto a Mathis Marchi (Orange Bike Team).

G4 * A vincere è Céline Pellissier (Orange Bike Team) davanti a Nadine Daguin (Vtt Arnad) e a Anaïs Blanc (Gs Lupi). In campo maschile successo di Sebastian Leo (Orange Bike Team) che precede il duo del Gs Lupi formato da Federico Catona e André Frassy.

G5 * Ancora Gs Lupi in vetta con Alys Torgneur, che ha la meglio su Vittoria Montaldo (Orange Bike Team) e Julie Jocollé (Vc Courmayeur MB). Nei maschi è Julien Marchi (Orange Bike Team) precede il laziale Gioele Grosso (Mentana Ciclismo) e Simone Dorio (Gs Godioz).

G6 * Doppietta del Gs Godioz con Nicole Desandré e Aiche Montrosset e terza Amélie Berlier (Cicli Lucchini). In campo maschile Gabriele Pession (Orange Bike Team) ha la meglio sul varesino Davide Racca (Valceresio Bike) e su Filippo Grosso (Gs Lupi).

CdM MountainBike

Tappa di Coppa del Mondo, ieri, a Les Gets (Haute Savoie/Francia) con le migliori quaranta del ‘ranking’ mondiale impegnate nell’Xcc – Short track, prova vinta dalla svedese Jenny Rissveds (22’18”) davanti alla svizzera Alessandra Keller (22’25”) e all’australiana Samar Maxwell (22’37”). Chiude al 14° posto, in 23’31”, Martina Berta (Origine Racing Team).