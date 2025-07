Equitazione: Francesca Arioldi conquista il 3° Gran Premio 140 di Jumping Torgnon 2025

Chiude i battenti il 3° week end del Jumping Torgnon, ennesimo concorso sold out, con lunghe giornate di gara che hanno visto in campo grandi nomi dell’equitazione nazionale e tanti giovani binomi sotto lo sguardo attento e i consigli dei propri istruttori. Temperature più basse rispetto ai giorni scorsi, un venerdì con pioggia e un sabato e domenica con tempo più benevolo hanno accompagnato queste giornate impegnative non solo per gli atleti in campo ma anche per l’organizzazione. A chiudere l’edizione 2025 del Jumping a Torgnon sarà l’ultimo week end di questa lunga estate nella capitale dell’equitazione alpina che ha celebrato con grande successo di partecipazione il suo decennale. Ultimo appuntamento dall’ 01 al 03 agosto.

Il Gran Premio a due manche disputato domenica è stato come sempre uno dei momenti più adrenalinici e attesi. Cavalieri e amazzoni di grande profilo si sono confrontati con un percorso tecnico e con ostacoli di 140 cm.

A vincere questa edizione del Gran Prix 140 cm è stata Francesca Arioldi, amazzone di livello internazionale, figlia del grande cavaliere italiano Roberto Arioldi, anche lui presente nel campo di Torgnon. In sella a Daytona 500, Francesca ha corso sotto l’egida dell’Aeronautica Militare e ha messo in campo una prestazione di alto livello, conquistando non solo la prima posizione ma anche la 3° in sella a Icos. “E’ la prima volta che vengo a Torgnon e questo concorso ti entra subito nel cuore perché si sta veramente bene – commenta Francesca Arioldi - i cavalli sono rinati e si vede dai risultati. È stata un’esperienza che non vedo l’ora di ripetere. I complimenti ai direttori di campo, Francesco Vano e Chiara Dell’Erna, che hanno creato un bel percorso di gara. Ho avuto la fortuna di portare qui due cavalli esperti che mi hanno aiutato. I cavalli hanno saltato bene e adesso riposeremo per due settimane, dopo ovviamente la presenza qui a Torgnon anche il prossimo week end, poi riprenderemo la stagione agonistica”.

Il 2° posto del Gran Premio è andato al cavaliere lombardo Luca Inselvini su Contero della Caccia, anche lui autore di una bella prestazione e presente per la prima volta nel campo in sabbia di Torgnon.

Tra i grandi binomi presenti per la prima volta a Torgnon anche il guru dell’equitazione nazionale e internazionale, il cavaliere Roberto Arioldi, autore di un 1° e 3° posto venerdì in C135. Roberto, classe 1955, una vera istituzione dell’equitazione italiana, con carriera pluridecennale, risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale, esperienza tecnica come CT, e un attivo impegno nel coaching e nell’allevamento. Da cavaliere è un vero e proprio recordman grazie alle sei vittorie conquistate nei Campionati Italiani assoluti di salto ostacoli, la prima nel 1987 a Cervia, poi quattro consecutive dal 1999 al 2002 e poi nel 2010. Nessuno è riuscito ancora a fare meglio di lui, ma non solo…Arioldi ha preso parte con la nazionale italiana alle Olimpiadi di Atene nel 2004, a un’edizione dei Campionati del Mondo nel 1986 ad Aachen, a una dei Giochi del Mediterraneo a Bari nel 1997 e a ben 4 edizione dei Campionati d’Europa: 1991 (La Baule), 1995 (San Gallo), 2001 (Arnhem) e 2003 (Donaueschingen). È un cavaliere di grande esperienza e uno stimatissimo tecnico che da selezionatore della nazionale ha vinto la Coppa delle nazioni del 2017 a Piazza Di Siena, dopo 32 anni di digiuno. “Per noi è fantastico essere qui – evidenzia Roberto Arioldi - ossigeno qui per i cavalli, mi sono rammaricato di non essere venuto prima. Sicuramente Torgnon entrerà nel mio calendario, qui per i cavalli è un paradiso”.

A rappresentare in campo la Valle d’Aosta nelle gare più impegnative è stato invece il cavaliere Davide Azzolina del CI Rampante di Quart. Immancabile come tutti gli anni a questo concorso e nei circuiti più impegnativi, tra cui ovviamente il Gran Premio 140 cm dove ha raccolto un 12° posto. In campo anche l’amazzone, compagna di vita e di scuderia di Azzolina, Fulvia Gaydou che ha preso parte alle C120: venerdì con un 9° posto in sella a Garry Van De Pertjeshoeve e sabato con un bel 3° posto. Domenica infine 18° posizione sempre in C120.

Gli altri risultati di Davide Azzolina: venerdì si è piazzato al 5° e 6° posto nella C130 rispettivamente in sella a Chairell e Die Shone. In C135 ha chiuso al 17° posto in sella a Goodluck Vdl. Sabato Azzolina è tornato in campo in C130 con un 9° posto con Chairell e 17° con Die Shone. In C135 chiude con un 19° posto su Die Shone. Domenica in C130 recupera con un buon 8° posto sempre in sella a Die Shone. 8° posto anche nella impegnativa C135 in sella a Chairell.

Nelle gare giovani, i colori valdostani sono stati rappresentati delle amazzoni del SIV, accompagnate dal tecnico Francesca Feo. Venerdì Giulia Grasso su Victor ha raccolto un bel 1° posto in L70, Olivia Pearl su Clintana 4° in B90. Sabato Giulia Grasso su Victor ha confermato la buona prestazione del giorno prima con un altro 1° posto in L70. Olivia Pearl su Clintana 9° posto con 0 penalità nella B90. Domenica, infine, Palama Giada su Jotsi ha chiuso il suo week end con un bel 2° posto in LB80, mentre Giulia Grasso su Victor in L70 ha calcato il primo scalino del podio.

Venerdì risultati principali

GOLD CAT C135Q A TEMPO

1° Roberto Arioldi su Quastro

2° Luca Inselvini su Game Boy 78

3° Roberto Arioldi su Darcorrado 2

4° Francesca Arioldi su Daytona 500

GOLD CAT C130

1° Giovanni Consorti su Ganzo Aretino GANZO ARETINO

2° Luca Inselvini su Vygaux

3° Stefano Piana su Quintero Boy

SILVER CAT C120 A FASI

1° Sophie Tola su Daiquiri Frozen

2° Rossella De Siano su Tonia Mariafrancesca

3° Allegra Sidonio su Greenwish Vd Vosberg Z

SILVER CAT C115 A FASI

1° Patrizia Di Ciocco su Ginn Fizz Favorita

2° Elisa Ravesio su Mister Roble De Guldenboom

3° Giulia Calcio Gaudino su Suttogò Georg

Sabato risultati principali

GOLD CAT C130

1° Serena Lorenzi su Divine De Naelle

2° Leonardo Facchini su Australia

3° Andre Tosca su Tailormade Lonvie

GOLD CAT C135Q A FASI

Francesco Correddu su Boy Blue

Giovanni Consorti su Antilope

Francesco Correddu su Agrado

SILVER CAT C115 A TEMPO

1° Patrizia Di Ciocco su Ginn Fizz Favorita

2° Matilde Anna Curtis su Fredrink

3° Gemma Cavicchiolo su Going Globel

SILVER CAT C120 A TEMPO

1° Sophie Tola su Daiquiri Frozen

2° Erika Bazzani su Tagno

3° Fulvia Gaydou su Garry Van De Pertjeshoeve

Domenica risultati principali

GOLD CAT C130

1° Leonardo Facchini su Australia

2° Serena Lorenzi su Divine De Naelle

3° Luca Inselvini su Vygaux

GOLD CAT C135 Q A TEMPO

1° Vittoria Scognamiglio su Zoi Du Rouet Z

2° Giulia Tarò su Joli Boy V/H Dingenshof

3° Stefano Piana su Quintero Boy

GOLD CAT C115 Q A TEMPO

1° Martina Lezzi su Qui Voila Z

2° Sara Burlando su Patty One

3° Giada Vezzoli su Magic Carpet 4

SILVER CAT C120 A FASI

1° Erika Bazzani su Tango

2° Matilde Curtis su Fredrink

3° Martina Zacchetti su Chimera Z