Cs Torgnon Chevaux 2025: a Marco Pellegrino il Primo Gran Premio 2025 del 10° Jumping Torgnon

Jumping Torgnon, al suo 10° anno di vita, ha tagliato i nastri del primo week end di gare nella capitale alpina dell’equitazione. Il sole ha accompagnato questi primi tre giorni di Jumping offrendo come sempre una cornice unica. Tanti i binomi in campo e gli immancabili giovani binomi del SIV a rappresentare i colori rossoneri nel campo in sabbia.

La macchina organizzativa, il direttore di campo Francesco Vano, il team di lavoro hanno garantito tre giorni di gare di grande livello. “Lo sforzo organizzativo è sempre molto importante al fine di dare qualità e servizi all’altezza del nome che il Jumping Torgnon si è ritagliato nel mondo del salto ostacoli – Commenta Stefano Perrin, Vicesindaco con delega al Turismo di Torgnon - un grande evento che beneficia dell’importante supporto anche della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della collaborazione della FISE VdA e del lavoro intenso di tutti gli addetti coinvolti. A tutti i partecipanti cerchiamo di offrire una gara che rimanga nei loro ricordi, in modo che diventino ambasciatori di Torgnon”.

Il primo concorso nazionale A*** di salto ostacoli, montepremi 25mila euro, ha visto in campo circa 160 binomi mentre i prossimi week end saliranno a 230-240 partecipanti, un sold out che premia ancora una volta questo territorio vocato all’equitazione. Tante le categorie in campo, tra i 70 e 135 cm, e molti i binomi giovani come sempre nelle tante gare che in questi tre giorni si sono alternate senza sosta.

Il GRAN PREMIO DOMENICA 13 LUGLIO

La main gara del week end, il Gran Premio C135 a due manche di domenica, con 16 partenti, accompagnato dal sole, tra adrenalina, entusiasmo e grande emozione, è andato al cavaliere piemontese Marco Pellegrino in sella a Cisko BD Z. “Non potevo sperare di meglio – ha commentato - il cavallo è stato bravo e affidabile essendo un cavallo esperto. Spero di poter continuare così anche nei prossimi appuntamenti, tra i quali la presenza a Torgnon anche il prossimo week end. Sono diversi anni che non manchiamo a questo concorso, ne apprezzo ovviamente il clima, l’ambiente, il personale, l’organizzazione, e ogni anno vedo che si cerca di far di meglio e apprezzo la buona volontà”.

Al 2°posto , a poco più di un secondo, un’altra amazzone sempre presente a Torgnon, Veronica Di Franco, già vincitrice di diversi Gran Prix nella valle del Cervino, in sella a Nasa Jw. Al 3° e 4° posto il cavaliere Marco Marangotto, in sella rispettivamente a Comilla Gano e poi su Marko. Chiude al 5° posto, tra i premiati, Loris Cavallo su Henry D’Acceglio.

Il cavaliere veneto Marco Marangotto, anche lui fedelissimo di Jumping Torgnon e sempre tra i cavalieri di punta di questo appuntamento, è stato il protagonista di questo primo week end.

Non ha mancato nessun podio e ne ha fatto anzi incetta con tanti primi posti nelle gare più impegnative.

“E’ da oltre 8 anni che frequento il Jumping – commenta Marangotto - la cornice è ottima, il clima certo fa la differenza, quindi è ormai diventato un punto di riferimento su luglio- agosto. Non posso lamentarmi, abbiamo vinto tutte le C130 e le C135, Gran Premio a parte, dove comunque ho calcato il podio con un 3° posto oltre al 4° posto, insomma direi che tutto è positivo. Quest’anno sarò qui due week end sicuri, vediamo se riesco a inserirmi anche nell’ultimo di agosto. Seguo molto i cavalli giovani che allevo e per adesso ho qualificato diversi cavalli giovani per la Fiera di Verona e per le finali Masaf. Con i cavalli invece più maturi vengo qui a Torgnon”.

I RISULTATI DEI VALDOSTANI

Gareggiano bene in casa i binomi valdostani del SIV nelle gare giovanili, accompagnati dal tecnico Francesca Feo. In questo primo week end la scuderia ha rappresentato la VdA in campo.

Tra i migliori risultati raccolti Viola Orillier venerdì su Jotzi si è posizionata al 6° posto in LB80 salendo poi sul gradino più alto del podio in B90 in sella a Haribo. Podio bissato sabato, sempre con Haribo in LB80, oltre al 2° posto in B90 premio special. Domenica in sella a Clintana chiude al 5° posto nella B100 e 7° nella B90. Meglio con De Haribo con il 3° posto nella B90 e chiude le sue gare con un bel 1° posto in LB80.

Giulia Grasso in sella a Victor ha portato a casa venerdì un 3° posto in LB80, sabato 1° posto in LB70 e 5° posto in LB80. Domenica in sella a Victor ha chiuso al 3° posto nella LB80 e con il 7° posto in L70 a fasi.

Pearl Olivia su Tzarine D'Hoyo ha cominciato il week end con un 6° posto in B90 il venerdì, e un 8° posto in B100, per poi salire sul 2° gradino del podio sabato in B100.

PRINCIPALI RISULTATI WEEK END

VENERDI’ 11 LUGLIO

GOLD CAT C130 sovra premio 6 anni

1° Marco Marangotto su Sibelius Bononiae

2° Daniele Isaia su Colmar PSH Z

3° Lorenzo Comendulo su Diamante Sardo

C 135 Gold

1° Marco Marangotto su Carasamughesa

2° Leonardo Correa Reinert su Little Gold Es

3° Veronica Di Franco su Nasa JW

CAT C120 a FASI

1° Gianfranco Defilippi su Bianca Cristallo

2° Giulia Vincenzi su Ballyengrand Brok

3° Leonardo Mossotto su Bonfire

CAT C115 A FASI

1° Federica Vaccher su Cardesina

2° Giulia Mazzucco su Lightning Z

3° Ilaria Meloni su C-Ganesh Shiva Sports Z

SABATO 12 LUGLIO

C 135 Gold

1° Marco Marangotto su Marko

2° Leonardo Correa Reinert su Little Gold Es

3° Marco Marangotto su Carasamughesa

4° Ginevra Pellizzari su Tanoeki Van Den Bosrand Z

GOLD CAT C130 sovra premio 6 anni

1° Marco Marangotto su Gommilla Gano

2° Marco Marangotto su Sibelius Bononiae

3° Margherita Stratta su Valentino De Laubry Z

CAT 115 a tempo

1° Veronica Garavaglia su High Diamond Du Sud Z

2° Ilaria Meloni su C-Ganesh Shiva Sports Z

3° Viola Boccadelli su Falbala Des Flagues

CAT 120 A contro il tempo

1° Giacarlo Bussone su Barry Lyndon

2° Giulia Vincenzi su Ballyengland Brook

3° Gianfranco Defilippi su Bianca Cristallo

DOMENICA 13 LUGLIO

GOLD CAT C130

1° Marco Marangotto su Carasamughesa

2° Marco Caiuli su TInkerbell Du Maillet

3° Martina San Pietro su Gocun

CAT 115 SILVER

1° Ilaria Meloni in sella a C-Ganesh Shiva Sports Z

2° Viola Boccadelli su Falbala Des Flagues

3° Francesca Virgilio su Caracas Girl

CAT 120 SILVER A TEMPO

1° Gianfranco Defilippi su Bianca Cristallo

2° Giulia Vincenzi su Ballyengland Brook

3° Leonardo Mossotto su Bonfire