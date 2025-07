Torgnon Chevaux 2025: Jumping Torgnon, al via 4 week end di grande equitazione

Dieci anni di passione, sport e spettacolo. Torgnon, incastonata tra le maestose vette valdostane, celebra il decennale di “Jumping Torgnon”, l’evento che ha consacrato questa perla alpina come capitale dell’equitazione di montagna.

Ogni estate, il salto ostacoli incontra qui uno scenario mozzafiato, trasformando il binomio cavallo-territorio in una leva turistica, culturale e sportiva che ha pochi eguali in Italia. Un progetto nato dall’amore per l’equitazione e la montagna, cresciuto grazie a una visione che unisce qualità tecnica, bellezza e accoglienza.

Dopo il successo del 16° Campionato Nazionale FISDIR e del prestigioso 28° Trofeo Internazionale di Endurance “Les Grandes Montagnes”, Torgnon si prepara a vivere un’estate a tutto salto: dall’11 luglio, quattro weekend consecutivi di adrenalina con i Concorsi Nazionali A3*, firmati “Jumping Torgnon”.

In palio un montepremi complessivo di 100.000 euro, con 25.000 euro per ciascun concorso, a conferma della crescita e dell’importanza raggiunta da questa manifestazione, oggi punto di riferimento per l’equitazione nazionale e internazionale. Il successo di Jumping Torgnon è il frutto di una visione condivisa: il Comune di Torgnon, l’ASD Torgnon Endurance, la FISE Valle d’Aosta e un tessuto di partner e sponsor che hanno creduto sin dall’inizio nella forza di questo progetto, trasformando la località non solo in palcoscenico di gare, ma in un vero laboratorio di accoglienza.

Quest’anno ci saranno poi tante scuderie nuove, che non hanno voluto mancare oltre ai tanti circoli fedelissimi. Ci saranno in campo quindi tanti nuovi volti con i week end tutti sold out!

Il programma è intenso con, tra i momenti più attesi e adrenalinici, i Gran Prix 10° Jumping Torgnon che si disputeranno la domenica. I due campi in sabbia bianca silicea di altissima qualità sono pronti ad accogliere questo primo, regalando a cavalieri, amazzoni e spettatori giornate di sport, eleganza e grandi emozioni.

“Il decennale non è un traguardo, ma un nuovo inizio” – ricorda il Comitato Organizzatore, ASD Torgnon Endurance –. “Ampliare il programma di concorsi è stata la conseguenza naturale del successo di partecipanti, dando così risposta anche alle loro richieste. Abbiamo così investito ulteriormente nella qualità dell’esperienza offerta. Torgnon è ormai sinonimo di equitazione alpina estiva, e la nostra cornice naturale e di temperature fa la differenza. Il decennale di Jumping Torgnon non è solo un evento sportivo: è un’esperienza da vivere, un inno alla montagna, al cavallo e a quella passione che rende Torgnon un luogo unico nel panorama equestre italiano nel corso dell’estate.”

Non mancano i big nazionali e internazionali, per citarne solo alcuni: il cavaliere italiano, Roberto Arioldi, classe 1955, una vera istituzione dell’equitazione italiana, con carriera pluridecennale, risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale, esperienza tecnica come CT, e un attivo impegno nel coaching e nell’allevamento. Da cavaliere è un vero e proprio recordman grazie alle sei vittorie conquistate nei Campionati Italiani assoluti di salto ostacoli, la prima nel 1987 a Cervia, poi quattro consecutive dal 1999 al 2002 e poi nel 2010. Nessuno è riuscito ancora a fare meglio di lui, ma non solo…Arioldi ha preso parte con la nazionale italiana alle Olimpiadi di Atene nel 2004, a un’edizione dei Campionati del Mondo nel 1986 ad Aachen, a una dei Giochi del Mediterraneo a Bari nel 1997 e a ben 4 edizione dei Campionati d’Europa: 1991 (La Baule), 1995 (San Gallo), 2001 (Arnhem) e 2003 (Donaueschingen). È un cavaliere di grande esperienza e uno stimatissimo Tecnico che da Selezionatore della nazionale ha vinto la Coppa delle nazioni del 2017 a Piazza Di Siena, dopo 32 anni di digiuno.

Presenti anche Jane Richard e il figlio Noah Philips De Vuyst. Jane è una figura di riferimento nell’equitazione internazionale: dall’ascesa da junior, passando per le arene mondiali, fino alla sua attività da ambasciatrice e formatrice. Nata in Svizzera, nella sua carriera ha rappresentato la Svizzera ai Campionati Europei juniores e young rider dal 2000 al 2004, dal 2003 è Ambasciatrice dell’Eleganza Longines, è stata per anni una presenza costante in concorsi 5*, World Cup, WEG e ha gareggiato nel Global Champions Tour e le Longines Nations Cups, spesso con risultati di rilievo. Il figlio Noah Philips De Vuyst, anche lui in campo a Torgnon nei prossimi week end, è un rider di talento, che compete in gare nazionali per la FISE Piemonte e in gare internazionali per la squadra svizzera, in questo week end infatti è impegnato ai Campionati europei in Germania per la squadra elvetica Children. E ancora Enrico Zeppegno, atleta completo e poliedrico, sarà per la prima volta a Torgnon. Un nome da seguire, soprattutto per gli appassionati piemontesi, grazie a continui piazzamenti prestigiosi e a una carriera che unisce performance e formazione nella disciplina del completo e anche nel salto ostacoli. E ancora, il cavaliere toscano Giovanni Consorti, attivo da anni in gare internazionali e nazionali, presente sul circuito FEI, nome noto anche lui alle cronache equestri, dai grandi risultati. E ancora Leonardo Corrêa, giovane talento brasiliano ben integrato nei circuiti agonistici italiani. Con base in Emilia Romagna, si distingue per la capacità di ottenere vittorie con cavalli giovani e per le prestazioni in categorie di alto livello. Con uno stile fresco e determinato, si sta facendo notare tra i protagonisti del salto ostacoli italiano.

La più giovane amazzone in campo sarà la giovanissima Aurelia Miroglio Servetti, soli 7 anni, e la seconda più giovane Caterina Mastrorosa, 8 anni.

CALENDARIO JUMPING TORGNON 2025

• 11 – 13 luglio | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli

• 18 – 20 luglio | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli

• 25 – 27 luglio | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli

• 01 – 03 agosto | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli