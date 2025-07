Due amazzoni valdostane al Campus Endurance Team Italia Future

Ci saranno anche le amazzoni valdostane Lisa Rocher e Amelie Garin, della scuderia Equi.Libres du Mont Blanc di La Salle, al Campus Endurance Team Italia Future, che si svolgerà dal 13 al 16 luglio 2025 presso l’Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro, centro Equestre Federale.

Lo stage è rivolto agli atleti di interesse federale appartenenti al progetto “Team Italia Future” e sarà incentrato su un percorso di formazione tecnica, culturale e atletica volto a fornire competenze trasversali indispensabili per la crescita sportiva.

Durante le tre giornate saranno trattati i seguenti temi: preparazione atletica dell’atleta, preparazione atletica del cavallo atleta, governo del cavallo e gestione della scuderia, benessere del cavallo atleta, nozioni di veterinaria applicata all’endurance, tecnica equestre e lavoro in piano, disciplina dell’endurance (teoria e attività in sella), tecnica delle cadute.

Il ricco programma sarà coordinato e seguito da figure di grande rilievo della disciplina.

Il corso sarà coordinato da Alessandro Salari e seguito dal tutor Andrea Iacchelli, le lezioni di tecnica equestre e lavoro in piano saranno curate da Deodato Cianfanelli, la disciplina dell’endurance, sia in aula che in sella, sarà approfondita con Jaume Punti Dachs, le lezioni di veterinaria saranno tenute da Francesca Beccati e Fabrizio Pochesci, la preparazione atletica sarà affidata a Sara Colaci, mentre la tecnica delle cadute sarà trattata da Nicola Moraci.

I partecipanti saranno: Bazzo Mia, Bricchi Matilda, Bruzzi Elisa, Ceccaroni Lucrezia, Cigardi Russo Margherita Saida, Colombo Cristina, Curto Lorena, De Persio Aurora, Di Giacomo Valentina, Di Mitri Ilaria, Garin Amelie, Grasso Ludovica, Koszowska Carolina, Marinò Francesca, Malacarne Rachele, Minto Nora, Morselli Lavinia, Neri Giada, Parretti Giorgia, Pennesi Lucrezia, Rocher Lisa, Trifici Paolo.

Sarà un’occasione preziosa per rafforzare non solo le competenze tecniche e culturali dei giovani atleti, ma anche lo spirito di squadra e la passione per la disciplina. Un altro passo avanti nella formazione delle future eccellenze dell’endurance italiano.