Martina Pisano porta i colori rossoneri all'Endurance Festival Bavaria

Questo fine settimana, l'Endurance Festival Bavaria a Buch, in Germania, vedrà una nutrita rappresentanza azzurra nelle gare di "lunghe distanze", con 12 amazzoni e 6 cavalieri pronti a scendere in campo. Tra loro, spiccheranno anche i colori rossoneri della Valle d'Aosta grazie alla partecipazione di Martina Pisano.

Sabato 14 giugno 2025, Martina Pisano, atleta della scuderia Equi.Libres du Mont Blanc, sarà ai nastri di partenza del CEI3* di 160 chilometri in sella a Monello Alfabia. La sua presenza arricchisce la spedizione italiana, che in questa gara include anche nomi come Chiara Botticchio su Sindianu e Melinda Chiola con De Leon Alfabia. A completare il quadro delle valdostane in gara ci sarà anche Claudia Demarie, iscritta da tempo alla Fise Piemonte, su Caucase Bonanza. Nel CEI3* di 140 chilometri, invece, l'Italia sarà rappresentata anche da Ita Emanuela Anna Marzotto con Akela d’Acacia.