Bilancio positivo per il 28° Trofeo Internazionale  "Les grandes montagnes" di Torgnon

Il Trofeo internazionale Les Grandes Montagnes, protagonista a Torgnon dal 4 al 6 luglio ha offerto un ricco week end di gare con tanti binomi lungo i percorsi della conca del sole, numeri importanti, con rappresentanze internazionali da Kuwait, Francia, Ungheria e Italia.

Il bilancio si conferma positivo per la gara di endurance più alta d’Italia, il percorso quest’anno ha subito qualche modifica, ma raggiunge quota 2100 mt restando tra i più panoramici e amati dai praticanti della disciplina. Oltre 140 iscritti alla fine e un’organizzazione che ormai ha sulle spalle anni di esperienza testimoniano il legame del mondo endurance con Torgnon.

I binomi in questa 28esima edizione si sono confrontati nelle CEI2** 126 km, la CEIYJ2* 126 km, CEI1* 105 km, CEIYJ1* 105 km e ancora sulle lunghezze di 21, 42 e 84 km, gare queste ultime inserite nei campionati regionali Valle d’Aosta e Piemonte. La kermesse sportiva era anche valida come Tappa Circuito FISE - Coppa Italia Giovani Cavalli, Circuito MASAF Giovani Cavalli, Circuito Allevatoriale ANICA. Il sole e velature del cielo senza impensierire troppo hanno accompagnato i binomi in questa intensa due giorni, ricca di emozioni.

È stata l’occasione per ritrovare binomi che hanno accompagnato la crescita di Torgnon e che sono tornati con le loro giovani leve per farle confrontare sugli anelli del percorso dove più volte fa capolino il Cervino, dove saper dosare le energie del cavallo fa la differenza.

Nella giornata di sabato 5 luglio sono state protagoniste le gare internazionali più lunghe con alle 7.00 del mattino la partenza della CEI2* 126 km e cadenzate a 15 min di distanza sono partite la CEI2YJ* 126 km, la CEI1* 105 km e la CEIYJ1* 105 km.

Categoria CEI2* 126 km

A vincere questa impegnativa categoria è stata Lucrezia Bellacini (419) in sella a Kedra

Al 2° posto Giovanni Garatti su Luqman Al Shacab (414), sul 3° scalino del podio Federica Maggio su Ikathik Del Villoresi. Al 4° posto Alice Gurieri su Sweet Jazz e al 5° posto la valdostana Valerie Bois su Ghada Del Villoresi (CI Cavallo e Natura).

L’amazzone valdostana commenta “È stata una bellissima esperienza e anche molto impegnativa, sono molto contenta visto il duro lavoro di questi mesi, ero un po’ preoccupata per la gestione della cavalla in quanto ha un carattere un po’ difficile ma la gara non poteva andare meglio e sono molto contenta per questo risultato, sono molto soddisfatta di Ghada e di come si è comportata. Come impegni futuri pensiamo e vorremmo prepararci per una gara più impegnativa come una 90+90. Ringrazio tutto il team Cavallo e Natura che ci ha seguito sia in gara che nella preparazione. Speriamo sempre in risultati migliori e di crescere assieme”.

Categoria CEI2YJ* 126 km – Tra i 3 binomi impegnati in questa gara, hanno chiuso con un ottimo 1° posto Alessia Marcassoli (304) su Luce, e al 2° posto Mauro Fedriga (302) su Badea Tijuana.

Categoria CEI1* 105 km

1° posto per Daniele Serioli su Zalouki (116), al 2° posto Patrizia Fekete (Ungheria) 120, su Shagya De Crouz e al 3° posto (105) Carlo Baiguera su Badea Guadalajara. Ottimo anche il 4° posto della Valdostana Federica Favre (102) in sella a Sg Quark.

Domenica 6 luglio

La seconda giornata di gare ha visto cavalli e cavalieri/amazzoni contendersi la CEN B, CEN B/R, CEN A e la categoria Debuttanti, anche per gli under 14.

Categoria CEN B 84 km

Il podio della CEN B è andato a Marco Frassi su Cyrilla, al 2° posto Manuel Testa su Kadev, al 3° Alice Ameraldi su Kahipan.

Tra i binomi valdostani presenti in questa categoria che hanno chiuso la gara ottimo il 4° posto di Garbetta Costanza con Tashunka Witka (Equi.Libres du Mont Blanc). Al 7° per il CISM (Circoli Ippico San Maurizio) Gabriele Casalena su Nihal Taouy, al 9° Barmasse Celine su Ramses (CISM).

L’amazzone valdostana Garbetta Costanza ha commentato a fine gara: “Questa è stata la mia prima volta in CEN B a Torgnon, il percorso è bellissimo come sempre e l’organizzazione super anche se il nuovo anello è stato più tecnico del previsto con un dislivello non indifferente. Per fortuna il mio cavallo Tashunka Witka ha risposto molto bene in gara, mi ha stupito con rientri super! Non vedo l’ora di partecipare anche l’anno prossimo, prossima volta speriamo di centrare il podio”.

Categoria CEN B/R

1° posto per Claudio Bellagente su Ofena Bosana, 2° Moneta Pietro su Marere Hanet, 3° Diana Origgi su Perseo Bosana. Al 5° posto troviamo il valdostano Baldi Simone del CISM in sella a Farid El Grin, e tra gli altri portacolori rossoneri Marina Pisano (Equi.Libres) con JM Azeem, 10° posto a Valerie Bois, che dopo la bella prova di sabato, si è rimessa in sella domenica con Zulaya (Cavallo e Natura). 11° Posto per Federica Commod con Dukadam del Mejlogu (Cavallo e Natura).

Categoria CEN A di 44 km

1° posto per Gianluca Laliscia su Ego Egylla, 2° Nicolò Tallne su Lady Kick, al 3° Ita Manuela Marzotto in sella a Rabat Bosana. In questa categoria per i portacolori valdostani bisogna arrivare al 15° posto di Catozzo Michela con Cor Leonis (Equi.Libres du Mont Blanc).

Categoria DEBUTTANTI

Nella categoria debuttanti, infine, al 1° posto l’amazzone Carola Chiavassa su Tequila Nobile, al 2° la valdostana, iscritta fuori Valle, Claudia Demarie su Nikita El Grin, al 3° posto Elisa Origlia su Anjor By Pirelk. I binomi iscritti ai circoli valdostani si piazzano nella seconda parte della classifica con un 22° posto di Giulia Chatrian su Samira (CISM), 23° Bruno Crema Letizia con Dracarys (Equi.Libres du Mont Blanc).

I prossimi appuntamenti con la capitale dell’equitazione alpina saranno quelli del jumping con 4 intensi week end.

11 – 13 luglio | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli

18 – 20 luglio | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli

25 – 27 luglio | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli

01 – 03 agosto | Jumping Torgnon A3* – Salto ostacoli