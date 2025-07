Jane Richard, amazzone internazionale, conquista il gran premio 140 di Jumping Torgnon

Dal 18 al 20 luglio nella conca del sole si è consumato il secondo week end del decennale del Jumping Torgnon. Un concorso sold out, con oltre 240 binomi partenti e lunghe giornate di gara iniziate sempre presto al mattino per concludersi nel tardo pomeriggio. Un continuo alternarsi di binomi provenienti da tutta Italia, con presenze provenienti dalla Svizzera, Argentina, Francia. Adrenalina in campo come sempre, soprattutto nelle gare più impegnative. Non è mancata la pioggia sabato che però non ha compromesso le gare, il campo ha tenuto e i binomi hanno dato il meglio nel bel campo in sabbia.

Come ogni week end a catalizzare gli sguardi del pubblico è stato il Gran Premio a due manche disputato domenica. Cavalieri e amazzoni di grande profilo si sono confrontati con un percorso tecnico e con ostacoli di 140 cm. Sale quindi l’asticella rispetto ai Gran Premi dei week end precedenti di 135 cm. Grandi prestazioni, adrenalina e applausi del pubblico.

A vincere questa edizione la svizzera Jane Richard in sella a Aequitus Vh Bergerhof Z, amazzone internazionale che ha conquistato anche il 3° posto in sella a Lugano. Jane è una figura di riferimento nell’equitazione internazionale: dall’ascesa da junior, passando per le arene mondiali, fino alla sua attività da ambasciatrice e formatrice. Nata in Svizzera, nella sua carriera ha rappresentato la Svizzera ai Campionati Europei juniores e young rider dal 2000 al 2004, dal 2003 è Ambasciatrice dell’Eleganza Longines, è stata per anni una presenza costante in concorsi 5*, World Cup, WEG e ha gareggiato nel Global Champions Tour e le Longines Nations Cups, spesso con risultati di rilievo. svizzera.

Jane Richard “E’ stato bellissimo, sono state praticamente le mie vacanze. Sono da 18 anni in Italia e purtroppo devo dire che è solo la prima volta che vengo quassù. Verrò anche l’anno prossimo per due settimane, è stato entusiasmante e ringrazio tutta l’organizzazione. I cavalli quassù erano freschi e rilassati, sono due cavalli che devono cominciare i livelli internazionali, hanno fatto ottimi risultati e siamo pronti a partire per i prossimi impegni, tra cui un concorso 4 stelle a Dauville in Francia, poi seguiranno alcuni impegni con gli allievi che seguo e poi parteciperò al Longines Global Champion Tour a Vienna e Roma”.

Jane, oltre al Gran Premio, in questo week end ha fatto bottino con tanti ottimi podi nelle gare più impegnative.

Presente con lei anche il figlio Noah Philips De Vuyst, entusiasta di questo week end. Noah anche lui in campo a Torgnon è un giovane rider di talento, che compete in gare nazionali per la FISE Piemonte e in gare internazionali per la squadra svizzera.

Il 2° posto del Gran Premio è andato al lombardo Luca Inselvini in sella a Game Boy 78.

Al 4° posto l’austriaca Valentina Pfeifer su Actionmaker Z, 5° posto per Gaia Bontempelli in sella a Castor du Temple.

Tra i nuovi binomi presenti per la prima volta a Torgnon anche il cavaliere Francesco Correddu che corre per il CS Carabinieri. “E’ un concorso in montagna e per me è qualcosa di nuovo, sono molto felice di come i cavalli si sono trovati, è un toccasana. Tanti buoni podi raccolti, i cavalli hanno saltato molto bene, solo in Gran Premio è cambiata un po’ una prestazione di alto livello. Nelle altre gare mi son piazzato, ho saltato sempre bene e sono soddisfatto, sarò qui anche il prossimo week end e cercheremo di dare ancora il massimo.” Correddu ha raccolto un 7° posto nel Gran Premio, oltre a diversi ottimi podi in C130 e C135.

A rappresentare in campo, nelle gare giovani, i colori valdostani sono state le amazzoni del SIV, accompagnate dal tecnico Francesca Feo. Venerdì la giovane amazzone Giulia Grasso su Victor ha conquistato il 2° posto nella L70 e un bel 1°primo posto nella LB80. Lombardi Michelle su Tonie 7° nella L70 e 3° nella LB80 mentre Piangerelli Dorotea su Clintana 13° posto nella B90. Nella giornata di sabato Giulia Grasso su Victor 1° posto nella L70 e 2° posto nella LB80. Lombardi Michelle su Tonie 3° nella L70 e 1° in LB80 e Piangerelli Dorotea su Clintana 15° nella B100 Special prix e 11° nella B90. Domenica i binomi in rosa del SIV sono tornati in campo e Dorotea Piangerelli è salita sul podio della L90 con il 3° posto e ha raccolto un 6° posto in B100. Bene anche le compagne di scuderia con Giulia Grasso con Victor che chiude un week end perfetto con il 1°posto in LB70 e LB 80 e Michelle Lombardi su Tonie che chiude con un 2° posto sia in LB70 che LB80.

I commenti dei binomi valdostani del SIV

Giulia Grasso “Per me è stato il week end perfetto, tre primi posti e tre secondi posti con Victor, ci sentivamo un tutt’uno. Mi sono sentita molto sicura, felice di gareggiare in campo, e questa armonia ci ha premiato”.

Grande soddisfazione anche per Michelle Lombardi “sabato e domenica è andata bene, abbiamo raccolto buoni podi, la cavalla era rilassata e tranquilla quindi abbiamo portato a casa buoni risultati e ne sono felice”.

Dorotea Piangerelli “Sono felice di questo week end, ho montato una cavalla che non conoscevo e abbiamo fatto un grande miglioramento in tre giorni, con posizioni sempre migliori, abbiamo quindi imparato a conoscerci. È stato importante. Non pensavo di arrivare sul podio e invece ce l’abbiamo fatta.

Le tre amazzoni del SIV infine ringraziano il loro tecnico Francesca Feo “Francesca con calma e organizzazione, ha saputo spiegaci bene le parti tecniche dei percorsi. Torgnon è un concorso molto bello e per noi Valdostani è l’unico in Valle d’Aosta, non si può mancare a questo appuntamento!”.

Venerdì risultati principali





GOLD CAT C135Q A TEMPO

1° posto per la svizzera Richard Jane in sella a Aequitus Vh Bergerhof Z.

2° posto per Marco Marangotto in sella a Marko

3° Giammarco Ferretti su Jakarta

GOLD CAT C130 sovra premio 6 anni

1° posto per Marco Marangotto su Sibelius Bononiae

2° posto per il carabiniere Francesco Correddu su Aria FL

3° per il binomio argentino Tucci Tagle Oscar su For Stablue Ps

SILVER CAT C120 A FASI

1° posto per Diletta Borra su Mogambo

2° Carola Pedemonte su Arpege De Carles

3° Vittoria Camponovo su Honda de Cedres

SILVER CAT C115 A FASI

1° Carlotta Siliano su Tantale du Bialou

2° Clara Pagelli su Camelita

3° Francesco dell’Acqua su Conquesta

Sabato risultati principali

GOLD CAT C130 sovra premio 6 anni

Il cavaliere Francesco Correddu che corre per il CS Carabinieri conquista il 1° e 2° gradino rispettivamente in sella a Aria FL e Verner.

3° per il binomio Carola Pedemonte e Arpege De Carles

GOLD CAT C135Q A FASI

1° posto per la svizzera Richard Jane in sella a Aequitus Vh Bergerhof Z.

2° e 3° posto per Francesco Correddu rispettivamente su Agrado e su Venus Di Val Di Tara

SILVER CAT C115 A TEMPO

1° Citterio Alessandro su Un Vendeen des Isles

2° la francese Charlotte Inchauspe su El Unico Palermo

3° Greta Perron su Isatis De Conquerie

SILVER CAT C120 A TEMPO

1° Romina Stupino su Cougar Rock

2° Clara Pagelli su Camelita

3° Federica Vaccher su Cardesina

Domenica risultati principali

GOLD CAT C130 Q sovra premio 6 anni

1° Marco Marangotto su Subelius Bononiae

2° Francesco Correddu su Aria FL

3° Martina Sanpietro su Gocun

GOLD CAT C135 Q A TEMPO

1° Marco Marangotto su Commilla Gano

2° Marco Marangotto su Carasamughesa

3° Alessia Monticone su Galaxie de Coquerie

GOLD CAT C115 Q A TEMPO

1° Federica Vaccher su Cardesina

2° Carlotta Siliano su Tantale Du Bialou

3° Martina Villa su Qu’est que Ce

SILVER CAT C120 A FASI

Bene l’amazzone Clara Pagelli che conquista il 1° e 2° posto rispettivamente in sella a Camelita e Acrobatika. 3° posto per Emilie Gianolio su Babelutte VD Zuuthoeve Z

Prossimi appuntamenti a Torgnon