Equitazione: Tutto pronto per la Torgnon Chevaux 2025

Dieci anni di passione, sport e spettacolo. Torgnon, incastonata tra le vette valdostane, celebra nel 2025 il decennale di “Jumping Torgnon”, evento simbolo di un’evoluzione che ha consacrato la località come capitale dell’equitazione alpina. Salto ostacoli ed Endurance si incontrano ogni estate in uno scenario mozzafiato, dove il binomio cavallo-territorio si è trasformato in una vera leva turistica, culturale e sportiva.

Dal 29 giugno al 3 agosto, con sei intensi week end di competizioni e attività, e la novità del 16° Campionato Nazionale FISDIR ad anticipare gli eventi storici di Torgnon, prende vita l’edizione speciale di “Torgnon Chevaux 2025”, che vedrà alternarsi il prestigioso 28° Trofeo Internazionale di Endurance “Les Grandes Montagnes” (valido quale gara Internazionale Endurance, Tappa Circuito FISE - Coppa Italia Giovani Cavalli, Circuito MASAF Giovani Cavalli, Circuito Allevatoriale ANICA) e ben quattro concorsi nazionali A3* di salto ostacoli, che portano la firma inconfondibile di “Jumping Torgnon”. Il montepremi complessivo dei 4 week end dedicati al jumping è di 100mila euro, 25mila per ogni concorso.

Una manifestazione che, nata con l’ambizione di unire la bellezza alpina alla tecnica equestre, è oggi un punto di riferimento per l’equitazione nazionale e internazionale, come testimoniano il tutto esaurito delle iscrizioni ogni anno, l’afflusso sempre crescente di pubblico e l’interesse costante di sponsor e media di settore.

Il successo è frutto di una visione condivisa tra il Comune di Torgnon, l’ASD Torgnon Endurance, la FISE Valle d’Aosta, e un tessuto di partner e sponsor che hanno creduto sin dall’inizio nel potenziale di questo progetto. La località, oggi, non è solo palcoscenico di gare: è laboratorio di accoglienza e qualità.

Numerose le migliorie apportate in questi anni: dai due campi in sabbia bianca silicea di altissima qualità, alla copertura del campo prova, dalla nuova postazione giuria al tondino per il riscaldamento cavalli, fino all’area camper. Ogni dettaglio è pensato per accogliere al meglio cavalieri, amazzoni e spettatori.

“Il decennale non è un traguardo, ma un nuovo inizio – commenta il Comitato Organizzatore, l’ASD Torgnon Endurance –. Il riscontro positivo di atleti e pubblico ci ha spinto ad ampliare il programma e a investire ulteriormente nella qualità dell’esperienza offerta. Torgnon è ormai sinonimo di equitazione alpina. Il decennale di Jumping Torgnon non è solo un evento sportivo, è un’esperienza da vivere, un inno alla montagna, al cavallo e a quella passione che rende Torgnon un luogo unico nel panorama equestre italiano ed europeo nel corso dell’estate.”

“Sarà una nuova estate ricca di amazzoni e cavalieri provenienti da tanti luoghi diversi – aggiunge Giovanna Rabbia Piccolo, delegata regionale della FISE – Torgnon rappresenta ormai per il mondo equestre una tappa immancabile, sia per l’ottima organizzazione, sia perché la cornice unica che la racchiude diventa anche un momento non solo di sport ma anche di incontro con il territorio. Questo binomio, grazie all’impegno del comitato organizzatore e del Comune, ha permesso a questo evento di crescere e di affermarsi nel tempo. Scegliere l’equitazione come tassello importante della propria offerta turistica estiva è stato per Torgnon, ormai 28 anni fa con l’avvio delle prime gare di Endurance, una scelta che ha premiato nel tempo sia il Comune che lo sport”.

Ad arricchire il programma di gare quest’anno sarà il 16° Campionato italiano FISDIR – Gimkana e Dressage - che approderà a Torgnon dal 27 al 29 giugno 2025, nuovo tassello di un’estate a tutta equitazione. Tre giorni di grande sport accessibile a tutti sarà al centro di momenti di celebrazione e gare in campo. Venerdì 27 giugno, l’apertura ufficiale si terrà tra le 19.00 e le 20.00 in Piazza Frutaz con la cerimonia di inaugurazione del Campionato con l’Inno nazionale eseguito dalla Banda musicale locale e saluto delle autorità. Domenica 29 giugno le gare si chiuderanno con le Premiazioni di tutto il Campionato. La FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

CALENDARIO TORGNON CHEVAUX 2025