Endurance: bel podio per Gaia Commod a Serravalle a Po

A Serravalle a Po (MN), in occasione del Campionato Lombardo Under 14, Trofeo delle isole, a portare i colori rossoneri è stato il binomio composto da Gaia Commod in sella a Stella De Ghazal (CI San Maurizio). La giovane amazzone ha corso la sua prima CenB di 81 km, chiudendo al 1° posto, dopo una gara ben condotta, con ottimi rientri di cuore del cavallo e in ottime condizioni, nonostante il caldo afoso. Il percorso si è svolto su un anello composto da strade campestri, argini, golene, e isole del Fiume Po, ai margini del Parco del Mincio.

