Successo valdostano ai Campionati Fisdir: Avres Onlus regina dell’Italia nord-ovest

Un weekend da incorniciare per l’Avres Onlus di Nus, che torna da Galliate (NO) con un bottino d’oro – in tutti i sensi. I Campionati FISDIR di Equitazione Piemonte - Valle d’Aosta hanno incoronato la squadra valdostana come miglior società, con una pioggia di medaglie individuali e la conferma di un progetto sportivo che sa unire competenza tecnica, inclusione e passione autentica per il cavallo.

Guidati con dedizione dallo staff tecnico – Erica e Monica Biscaro, Alberto Cominigalli e Monica Martignoni, sotto la direzione di Giovanna Rabbia Piccolo, presidente Avres e delegata regionale FISE – i 12 atleti speciali hanno mostrato determinazione, impegno e spirito di squadra. Tre cavalle – Allisto, Havanna e Zietta – hanno fatto il resto, stringendo un legame profondo con ciascun cavaliere.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Rabbia Piccolo – non solo per le medaglie, ma per la crescita umana e sportiva di ogni ragazzo. Il primo posto tra le società è il premio a un percorso collettivo fatto di rispetto, armonia e coraggio.”

Stefania Gal

🐴 I RISULTATI, GRADO PER GRADO

Grado 1E: Oro ex aequo per Anael Morandi e Luca Marquis, entrambi in sella ad Allisto

Grado 2E: Oro a Alice Vallet con Havanna, argento per Marco Accordi su Zietta, quarto posto per Michelle Vesan (Havanna)

Grado 1M: Oro e miglior punteggio tecnico per Stefania Gal (Havanna), argento a Lorenzo Guatteri (Zietta), bronzo per Matteo Foletto (Zietta)

Grado 2M: Oro a Marie Recaldini (Havanna), argento per Manuel Voyat (Zietta), quarto posto per Leonardo Vizza (Zietta)

Un medagliere che racconta di un’eccellenza sportiva silenziosa ma potente, orgoglio della Valle d’Aosta che – anche nell’equitazione paralimpica – sa affermare la propria identità autonoma e solidale.

Amélie Garin

🐎 ENDURANCE, AMÉLIE GARIN CHIUDE OTTAVA NELLA 120 KM DI CITTÀ DI CASTELLO

Altro risultato importante per l’Endurance valdostano con il binomio Garin – Anouk des Baraques

Sotto il sole rovente di sabato 31 maggio, Amélie Garin e la cavalla Anouk des Baraques hanno portato a termine con determinazione la CEIYJ2* da 120 km a Città di Castello, centrando un ottavo posto di valore assoluto nella gara internazionale organizzata al Caldese Horse Accademy.

Per la scuderia Equi.Libres du Mont Blanc è un altro motivo d’orgoglio dopo i successi delle sorelle Pisano e di Lisa Rocher. La giovane Garin conferma l’ottima scuola valdostana nel settore Endurance e dimostra che anche tra i Junior, la montagna sa resistere, correre, vincere.