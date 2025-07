Nicole Pesse sul podio degli Internazionali d’Italia a Esanatoglia (MC)

Faceva caldo a Esanatoglia (Macerata; Marche), ieri, nella quarta e conclusiva tappa degli Internazionali d’Italia Series e il verdetto non sorride a Nicole Pesse che, nonostante il secondo posto odierno, non toglie dalle spalle di Lucia Bramati la maglia viola della classifica generale.



Negli Open Donna, fa gara di testa solitaria la cilena – già vincitrice sette giorni prima a Chies d’Alpago – Catalina Vidaurre Kossman (Specialized Chile; 1h 29’02”) che precede Nicole Pesse (Cs Carabinieri; 1h 32’20”) e Lucia Bramati (Trinx Factory; 1h 34’13”). In 9° posizione, 6° Under 23, Giulia Challancin (Four Es; 1h 44’06”). Anche al maschile si risolve con un arrivo in solitaria, ed è Daniele Braidot (Cs Carabinieri; 1h 26’48”) a gioire a braccia alzate sotto l’arco d’arrivo. All’11° posto, terzo U23, Gabriel Borre (Beltrami Tsa; 1h 33’02”).



Negli Juniores, vince in volata Ettore Fabbro (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 05’32”) davanti a Piero Cao (Trinx Factory; 1h 05’32”) e a Elia Rial (Scott Racing; 1h 05’37”). Al 25° posto Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 14’07”); 41° Lamberto Falchi (Gs Lupi); ritirato per un malore al secondo giro Paolo Costa (Gs Lupi).

CdM Enduro

Si è conclusa, ieri, con lo spettacolare ‘stage’ in notturna, la tappa di Coppa del Mondo di Enduro, a La Thuile (Valle d’Aosta). La vittoria dell’appuntamento valdostano è andata alla slovacca Simona Kuchynkova (31’13”). La migliore delle azzurre, 8°, è Nadine Ellecosta (32’06”); in 25° e 26° posizione Sophie Riva (Sunn French; 34’44”) e, per la seconda volta consecutiva in maglia della nazionale italiana, Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 35’01”).