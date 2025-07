Alessia Pellicanò nella ‘Top ten’ degli Italiani a Piedimonte (GO)

Temperature altissime, ieri, a Piedimonte (Gorizia nella prima giornata - interamente dedicata alle competizioni ‘in rosa’ - dei Campionati italiani Allievi ed Esordienti e ragazze della Rappresentativa valdostana, guidata da Matteo Cerrato e Matteo Balestrini, che molto bene si sono comportate, in particolare Alessia Pellicanò, che centra una prestigiosa ‘Top ten’..



Negli Allievi Donne – più di 150 partenti e solo sessanta al traguardo – la vittoria, nella volata del gruppo di testa di una ventina di unità, è andata alla trentina Giorgia Nervo, sulla linea d’arrivo, dopo 73 km, coperti in 2h 09’03”, alla media di 34,080 km/k. Chiude nel secondo gruppo, con un ritardo di 22”, in 51° posizione Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team).



Nelle Esordienti Donne secondo anno – 47,900 km, in 1h 26’38 alla media di 33,174 km/h, con 95 partenti e 44 sotto lo striscione d’arrivo – è 41° Siria Valenti (Gs Lupi Valle d’Aosta), nella corsa vinta, nella volata a due, dalla piemontese Nicole Bracco sulla toscana Olivia Giovannetti.



Negli Esordienti Donne secondo anno – 104 partenti, 80 arrivate – arrivo con il gruppo molto sgranato e, dopo 1h 01’43” per coprire i 35,200 km del tracciato, alla media di 34,221 km/h – successo della piemontese Aurora Cerame, che ha la meglio, per 12 e 31”, della veneta Carlotta Casarotti e della lombarda Michelle Spinoni. Con un ritardo di 1’35”, prestazione che vale l’ottavo posto per Alessia Pellicanò (Cs Lys); molto bene, a poco meno di 3’ di ritardo, 22°, Giulia Renzulli (Cs Lys).



Oggi, giornata interamente dedicata alle gare al maschile; al via degli Esordienti secondo anno Learco Hervé Collé (Cs Lys); negli Allievi, Enea Bortolotti Barrel (Cicli Fiorin), Pietro Mantasia e Raphael Tremblan (Gs Lupi) e Michel Careri (Orange Bike Team).