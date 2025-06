AGOSTINACCHIO-BORGO-MATTIO: TRIS AZZURRO AD ACQUI TERME

Dopo oltre due anni d'attesa, l'Italia torna a vincere al Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale. A riportare in alto i colori azzurri è stato Filippo Agostinacchio. Ex medagliato europeo di ciclocross, il valdostano ha conquistato oggi il suo primo successo tra gli Under 23 grazie a un’azione solitaria partita a 12 km dall’arrivo. Alle sue spalle, a 24", Alessandro Borgo ha regolato Pietro Mattio, e i restanti fuggitivi di giornata, nella volata per il secondo posto, completando un podio tutto tricolore. Il gruppo Maglia Rosa, nel quale si sono registrate alcune accelerazioni sul GPM di Sant’Ambrogio, ha chiuso a 1'49". Nessun cambiamento rilevante nella classifica generale, eccezion fatta per il francese Pierre-Henry Basset che, grazie alla fuga di giornata, risale al decimo posto.

<figure class="image"> </figure>

<figure class="image"> </figure>

CLASSIFICA GENERALE

1 - Luke Tuckwell (Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies)2 - Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) a 26"3 - Filippo Turconi (VF Group BardianiCSF-Faizanè) a 36"



<figure class="image"> </figure>

ORDINE D'ARRIVO

1 - Filippo Agostinacchio (Biesse - Carrera - Premac) - 154 km in 3h14'09", media di 47.592 km/h

2 - Alessandro Borgo (Bahrain Victorious Development Team) a 24"

3 - Pietro Mattio (Team Visma | Lease a Bike Development) s.t.



<figure class="image"> </figure>

LE MAGLIE UFFICIALI DEL GIRO NEXT GEN CARTA GIOVANI NAZIONALE

Le Maglie di leader del Giro Next Gen sono disegnate e realizzate da CASTELLI

Maglia Rosa , leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Luke Tuckwell (Red Bull - Bora - Hansgrohe Rookies)

, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Maglia Rossa , leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da TIM Enterprise - Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team)

, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Jarno Widar (Lotto Development Team)

leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Suzuki - Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team)

leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Maglia Tricolore, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da madeinitaly.gov.it by ITA - Filippo Turconi (VF Group BardianiCSF-Faizanè)

<figure class="image"> </figure>

Il vincitore di tappa Filippo Agostinacchio ha dichiarato in conferenza stampa: "Sono molto felice ed emozionato. Fino a ieri non avrei mai immaginato di vivere una giornata così. Ero sul punto di ritirarmi perché mi sentivo davvero male, e invece la mia condizione è cambiata completamente nel giro di due giorni. L’attacco è stato istintivo. Stamattina, andando verso la partenza, per caso abbiamo percorso in macchina proprio quella strada, quindi la conoscevo. Ho spinto a tutta fino all’arrivo. Quando, a 2 km dalla fine, ho visto che avevo oltre 30 secondi di vantaggio, ho cominciato a crederci davvero. Domani correremo per aiutare Filip Gruszczynski a ottenere il miglior risultato possibile in classifica generale. Magari domenica proverò ancora a cercare una vittoria di tappa. Speravo di conquistare la mia prima vittoria su strada prima di oggi, ma questo è davvero un bel palcoscenico per riuscirci".

<figure class="image"> </figure>

La Maglia Rosa Luke Tuckwell ha detto: "Penso che la Maglia Rosa sia il miglior regalo di compleanno possibile per i miei 21 anni. Quando sono state annunciate le date e ho visto che una tappa cadeva proprio il giorno del mio compleanno, ero entusiasta… ma poterla vivere con la maglia di leader addosso è incredibile. Oggi volevamo che la fuga impiegasse un po’ a partire, così da avere meno da controllare. È stato perfetto avere Adrien [Boichis] nel gruppo davanti: se lo meritava per tutto il lavoro che ha fatto questa settimana. Domani sarà una giornata durissima, ma sapere che Simon Gerrans ha vinto una tappa del Tour de France proprio sul traguardo dove arriveremo, mi dà fiducia… sarà un buon terreno per gli australiani! Anche Jai Hindley mi ha scritto ieri sera per farmi i complimenti: spero davvero di seguire la sua eredità".

<figure class="image"> </figure>

La Maglia Bianca Jakob Omrzel ha detto: "Abbiamo provato ad andare in fuga oggi e il mio compagno di squadra Alessandro Borgo ci è riuscito. Non vincere è sempre una piccola delusione, ma è comunque un grande risultato arrivare secondo in una tappa del Giro Next Gen. Oggi ho pedalato con la tappa di domani in mente, cercando di risparmiare più energie possibile. Ma è stata comunque una giornata molto veloce. Domani darò tutto. Non sono fresco, ma sento di avere ancora tanta energia, e con il secondo posto in classifica generale, direi che sono nella situazione ideale".

<figure class="image"> </figure>

STATISTICHE