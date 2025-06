Atletica: 4° Miglio Beinasco Runners + gare extra A/J/P/S

Sabato 7 giugno si è svolto presso la pista di Beinasco il 4° Miglio Beinasco Runners, gara sulla distanza del miglio (1.609m). Nella categoria SM50-55, Giuseppe Fausto Piras (1967, Atl. Cogne Aosta) ha concluso la prova al 13° posto con un tempo di 6’20”25. Nella categoria SM60+, invece, Moreno Ventrice (1964, Pol. Sant’Orso Aosta) ha tagliato il traguardo in 6’22”01, piazzandosi in 6ª posizione.

Oltre alla gara principale del miglio, il programma ha previsto diverse gare extra riservate alle categorie assolute.

Ottima prestazione nei 400 ostacoli Allievi per Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas), che ha migliorato di un secondo il proprio personale, chiudendo al 2° posto in 57”63 e ottenendo così il minimo per i Campionati Italiani Allievi outdoor, in programma a Rieti il 28 e 29 giugno.

Nei 200m femminili, Emilie Cretaz (2009, Atl. Pont Donnas) ha chiuso al 12° posto con il tempo di 27”86, migliorando nettamente il proprio primato personale.

Sui 2000m siepi Allieve, Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) ha fatto il suo esordio sulla distanza, portando a termine la gara al 6° posto con il crono di 8’47”88. Nei 1200msiepi categoria Cadetti, Thierry Cretier (2010, APD Pont Saint Martin) ha conquistato il 3° posto con il tempo di 3’46”25, seguito dal compagno di squadra Mattia Consol (2010), settimo al traguardo in 3’54”98.

Nella prova degli 800m maschili, Giacomo Suquet (2009, APD Pont Saint Martin) si è classificato al 19° posto con il tempo di 2’13”51.

Per quanto riguarda i lanci, Augusto Mazzarello (2007, Atl. Pont Donnas) ha ottenuto un 2° posto nel lancio del martello Juniores (6kg) grazie al primo lancio da 32,24m. Sempre Mazzarello ha poi gareggiato anche nel lancio del disco Juniores (1,75kg), dove ha chiuso al 4° posto con un ultimo lancio da 28,98m.