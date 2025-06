Golf: Nella tre giorni del Trofeo Chiocciola d’Oro bravi i quattro valdostani

Un weekend lungo e intenso, segnato da 54 buche e una sfida di alto livello sul green del Golf Club di Cherasco, ha visto brillare i colori rossoneri nel Trofeo Chiocciola d’Oro, una delle competizioni più prestigiose del calendario golfistico piemontese. Dal 6 all’8 giugno, i quattro valdostani in gara hanno dato prova di qualità e tenuta mentale, guadagnandosi tutti l’accesso alla giornata finale, riservata ai migliori 54 classificati dopo le prime due giornate.

Il migliore dei nostri è stato Mathias Sciocchetti Bois (Golf Courmayeur) che, con una prestazione solida e costante (77-77-76), ha chiuso con 230 colpi complessivi, assicurandosi una 22ª posizione che premia continuità e concentrazione.

Bene anche Emanuele Giachino (sempre Courmayeur), capace di recuperare terreno nella giornata conclusiva grazie a un ottimo 74, dopo due round più faticosi (78 e 80): per lui 232 colpi totali e una 28ª posizione di buon valore tecnico.

Federico Subet (Aosta Brissogne) ha pagato dazio nel secondo giro, chiuso con 85 colpi, dopo un buon avvio (75) e un recupero nella giornata finale (77). Il totale di 237 colpi gli è valso la 36ª posizione, lasciando l’amaro in bocca ma anche segnali positivi.

Più complicato il finale per Julian Faccini (Courmayeur), che dopo due prove convincenti (78 e 79) ha ceduto un po’ nel terzo giro, chiuso con un 81: con 238 colpi totali, ha chiuso in 40ª posizione, comunque onorevole considerando il livello degli avversari.

La vittoria assoluta è andata a un superlativo Paolo Perrino (Royal Park), che ha dominato la classifica con 209 colpi totali, 7 sotto il par, grazie a un terzo giro stellare da 65 colpi. Dietro di lui, a due lunghezze, Lorenzo Cesare (Biella) con 211 colpi (68-72-71), mentre il terzo posto se lo è preso Lorenzo Zanardi (Croara) con 213 (72-69-72).

In un torneo di altissimo livello, la presenza dei quattro valdostani tra i migliori è un segnale confortante per il movimento golfistico regionale, che cresce in esperienza e visibilità anche fuori dai confini alpini.