Golf: Federico Subet si esalta nella due giorni sul lago di Como

Splendida prestazione per Federico Subet, protagonista assoluto della gara giovanile federale andata in scena martedì 17 e mercoledì 18 giugno al Golf Club Monticello di Cassina Rizzardi (CO), valida per il Trofeo Michele. L’impegno infrasettimanale ha sorriso al giovane 18enne di Charvensod, tesserato per il Golf Club Aosta Brissogne, che ha conquistato una prestigiosa ottava posizione finale.

Dopo un avvio cauto, con le prime 18 buche chiuse in 78 colpi, Subet ha alzato decisamente il ritmo nella seconda giornata, completando il giro in 72 colpi. Una progressione netta che gli ha permesso di risalire dalla 24ª alla 8ª piazza, con uno score complessivo di 150 colpi (+6 sul par), in linea con le migliori performance di giornata.

Ottima anche la prova di un altro giovane talento valdostano, Mathias Sciocchetti Bois, 16enne di La Salle e portacolori del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses. Dopo un primo giro in 81 colpi, il giovane della Valdigne ha migliorato di tre colpi nel secondo round, chiudendo con 78 e attestandosi al 30° posto in classifica con un totale di 159 colpi.

Giornata più difficile, invece, per Alessandro Subet, 16 anni, fratello minore di Federico e anch’egli di Charvensod. Dopo un difficile avvio con 90 colpi, si è migliorato lievemente con un 87 al secondo giro, chiudendo al 66° posto con un totale di 177 colpi.

La vittoria nella classifica lorda del Trofeo Michele è andata a Carlo Riva del Golf Club Lecco, autore di un eccellente secondo giro in 67 colpi (-5), che ha ribaltato la classifica con un totale di 142 colpi, due in meno di Nicolò Codispoti (Monticello). Quest’ultimo, leader dopo il primo giorno con un brillante 68, ha pagato un secondo round in 76, chiudendo al secondo posto con 144 colpi. Terzo gradino del podio per Mattia Pagani (Croara), che con parziali di 75 e 71 ha terminato a 146 colpi, quattro lunghezze dietro al vincitore e a due posizioni davanti al miglior valdostano in gara.

Il “circus” giovanile del nord-ovest farà ora tappa in Valle d’Aosta: sabato 21 giugno sulle nove buche del Golf Club Aosta Brissogne si terrà il circuito Teodoro Soldati, dove i giovani talenti valdostani cercheranno di confermare le loro ottime prestazioni.