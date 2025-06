Golf: Federico Subet, protagonista a Torino

Ottima prestazione per Federico Subet, portacolori del Golf Club Aosta Brissogne, nella due giorni del Trofeo Giovanile Federale, Rovere d’Oro Memorial Piragino, disputatosi martedì 24 e mercoledì 25 giugno sui green torinesi del Royal Park I Roveri. Il 18enne di Charvensod ha chiuso le 36 buche al secondo posto nella classifica lordo, a un solo colpo dal vincitore, con uno score complessivo di 2 colpi sotto il par.

Subet ha brillato soprattutto nella prima giornata, chiusa con un eccellente 69 (-3), risultato che gli ha garantito la seconda posizione provvisoria. Davanti a lui solo Simone Tonon, padrone di casa e autore di un superbo 67 (-5). Nella seconda giornata la lotta per la vetta è proseguita serrata: entrambi hanno fatto registrare una lieve flessione, con Tonon a 74 e Subet a 73. Il verdetto finale ha visto Tonon trionfare con un totale di 141 colpi, seguito da Subet con 142. Terzo posto per Leonardo Manenti (Colombera), che ha chiuso a 144 grazie ai parziali di 73 e 71.

Più staccati gli altri due valdostani in gara. Dopo una buona partenza, Federico Muzi Falconi (Aosta Brissogne), con 78 colpi nel primo giro; il secondo parziale, chiuso in 84, ha compromesso la sua classifica, facendolo scivolare dal 20esimo al 39° posto con un totale di 162 colpi.

Mathias Sciocchetti Bois, del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, ha reagito positivamente nella seconda giornata al difficile 87 del martedì, chiudendo con un buon 79 che gli ha permesso di risalire fino al 44° posto con 166 colpi utilizzati per completare le 36 buche in programma.