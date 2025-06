Golf: Subet e Sciocchetti Bois a un soffio dal podio nella tappa del circuito giovanile

Il Golf Club Aosta Brissogne ha ospitato sabato 21 giugno una prestigiosa tappa del circuito giovanile Teodoro Soldati – zona 1, riservato agli under 18 del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Una giornata di sport e talento, vissuta sulle nove buche del green valdostano, con oltre trenta giovani in gara.

A imporsi con una prova spettacolare è stato Emanuele Galeppini, 14enne ligure del Golf Club Rapallo, che ha brillato per regolarità e precisione: 30 colpi nel primo giro, 26 nel secondo, per un totale di 56 colpi, quattro sotto il par. Nessuno è riuscito a tenere il suo passo.

Alle sue spalle, in seconda posizione, due coetanei: il compagno di squadra Gabriele Gattiglia (Rapallo) e Edoardo Mercuri (Bogogno), entrambi a quota 63 colpi.

Buone notizie anche per i colori valdostani. Federico Subet, tesserato per il circolo ospitante e originario di Charvensod, ha chiuso in quarta posizione con un ottimo 64 (30+34), mancando il podio per un soffio. Un risultato comunque di prestigio, che conferma la sua crescita.

Da sn: Federico Muzi Falconi, Federico Fiabane, Federico Subet e Mathias Sciocchetti Bois

Dietro di lui, in quinta posizione, un altro valdostano: Mathias Sciocchetti Bois, 16 anni, del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, autore di un solido 65 (33+32), frutto di un gioco regolare e preciso.

Prestazione positiva anche per Federico Muzi Falconi (Aosta Brissogne), 15º assoluto e quarto tra gli under 14 con un punteggio di 72 (35+37), in una gara di livello molto alto.

Tra i giovanissimi in gara anche il promettente Federico Fiabane, under 12 di casa Aosta Brissogne, che ha completato le 18 buche in 83 colpi (41+42), chiudendo 30º assoluto e nono nella categoria Baby 12.

Il movimento giovanile valdostano si conferma in crescita e non si ferma: il prossimo appuntamento è fissato per martedì 24 e mercoledì 25 giugno al Royal Park I Roveri di Torino, dove i valdostani Subet, Sciocchetti Bois e Muzi Falconi rappresenteranno ancora una volta con orgoglio i colori della Valle.