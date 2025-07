Golf: Campioni ai piedi del Cervino

Una sfida vera, da grandi, quella andata in scena per il Campionato Italiano Pulcini al Golf Club del Cervino. Tre giorni di gara, 54 buche, condizioni meteo da romanzo alpino e una cornice unica, ai piedi della Gran Becca. A trionfare, tra i migliori under 12 d’Italia, sono stati i milanesi Ginevra Tassoni Teg (Ambrosiano) e Massimo Vittorio Miano (Molinetto), che si sono cuciti addosso il titolo di campioni italiani con prove solide, di classe e concentrazione.

Ma la notizia non è solo il doppio trionfo lombardo. A far notizia, ancora una volta, è la Valle d’Aosta, che si conferma terra d’eccellenza per il golf giovanile. La scelta della Federazione di confermare Cervinia come sede del Campionato non è casuale: il campo, risorto con passione dopo i danni dell’estate 2024, ha retto all’impatto con un torneo di alto livello e condizioni da veri “highlander” del green. Pioggia, vento e persino neve hanno reso la giornata d’apertura una vera e propria battaglia, soprattutto per i partenti del pomeriggio.

Ne sa qualcosa il valdostano Federico Muzi Falconi, tesserato per il Golf Club Aosta Brissogne, unico rappresentante della regione in campo maschile: per lui due giri da 83 e 81 colpi, per un totale di 164, che lo hanno lasciato fuori dal taglio al 61° posto. Una prestazione comunque generosa, in un contesto tutt’altro che semplice, che testimonia il valore della scuola valdostana e il potenziale da far crescere.

In campo femminile, non erano iscritte atlete valdostane, ma tra le protagoniste si è distinta Francesca Mazzucato, già portacolori del Golf Aosta Brissogne nel 2024 e oggi tesserata con il Link Alba: tredicesimo posto per lei, con una rimonta degna di nota (87-73-74).

La vera regina del torneo è stata però Ginevra Tassoni Teg, 12 anni, già vincitrice dei Campionati Nazionali Baby ad Asiago. Ha dominato la gara con autorità: 213 colpi in tre giorni (75-68-70), lasciando a due lunghezze la romana Martina Benazzo e a sette la trentina Elena Sartori. Tra i maschi, Massimo Vittorio Miano ha costruito il successo con impressionante regolarità: 211 colpi (70-71-70) e mai un cedimento, nemmeno sotto la pressione degli inseguitori.

Soddisfatto e fiero Ennio Subet, responsabile dell’attività giovanile della Federgolf Valle d’Aosta: “Ancora una volta abbiamo dimostrato qualità organizzativa, passione e capacità di accoglienza. Questa manifestazione è un volano turistico e sportivo per tutta la regione. Ospitare i migliori giovani golfisti d’Italia, sul campo di Cervinia, è un’opportunità che dobbiamo continuare a coltivare.”

Il Campionato Italiano Pulcini 2025 ha messo in vetrina il talento, la tenacia e la bellezza di uno sport in crescita. Ma ha anche ricordato che in Valle d’Aosta non si gioca solo a golf: si costruiscono occasioni, si promuove territorio, si educano giovani. Lo spettacolo sportivo è stato all’altezza della montagna che lo ha ospitato. E questo, oggi più che mai, conta come una vittoria.