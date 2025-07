Successo al Golf Club Aosta Brissogne: I Protagonisti della Gara Sponsorizzata da Ceramiche Derby

Si è svolta domenica, presso l'incantevole Golf Club Aosta Brissogne, una avvincente gara in formula Stableford singola, magnificamente supportata dalla sponsorizzazione di Ceramiche Derby di Ermanno Bonomi. La competizione ha richiamato numerosi partecipanti, che si sono sfidati per conquistare i prestigiosi riconoscimenti in palio.

Ecco i risultati di questa entusiasmante giornata:

Classifica Lordo

1° Lordo: CESARINO COLLE' (Aosta Brissogne) - 27 punti

Prima Categoria (Netto)

1° Netto: JAMES PAUL WOODALL (Aosta Brissogne) - 31 punti

Seconda Categoria (Netto)

1° Netto: FILIPPO MUZI FALCONI (Aosta Brissogne) - 33 punti

2° Netto: DARIO COME' (Aosta Brissogne) - 32 punti

3° Netto: ELSA BLANC (Aosta Brissogne) - 31 punti

Terza Categoria (Netto)

1° Netto: LEANDRO DUCLY (Aosta Brissogne) - 39 punti

2° Netto: SERGIO ABBADESSA (Aosta Brissogne) - 38 punti

3° Netto: SARA ANNA MARIA RAITERI (Aosta Brissogne) - 38 punti

Premi Speciali

1ª Ladies: RITA LAURA DUYVEJONCK (Aosta Brissogne) - 37 punti

1° Seniores: BENNY PARISI (Aosta Brissogne) - 37 punti