Golf: Al via i tricolori cadetti con due valdostani pronti sui green di Monticello

L’estate è la stagione per eccellenza dedicata ai Campionati italiani giovanili di golf, organizzati dalla Federazione Italiana Golf. Da martedì 1° luglio si accendono i riflettori sulle categorie Baby (under 12) e Cadetti (15-16 anni), impegnate rispettivamente sui campi di Asiago e Monticello. La settimana successiva sarà la volta dei Pulcini (13-14 anni), che torneranno protagonisti sulle 18 buche del Golf Club del Cervino a partire da martedì 8 luglio.

Ma andiamo con ordine. In queste prime competizioni non figurano giovani golfiste valdostane, così come nessun rappresentante maschile nella categoria Baby in gara ad Asiago. A tenere alto il nome della Valle d’Aosta saranno invece due atleti impegnati nei tricolori Cadetti: Alessandro Subet e Mathias Sciochetti Bois, attesi da martedì a Monticello, in provincia di Como.

I due giovani golfisti – entrambi classe 2009 – rappresentano rispettivamente il Golf Club Aosta Brissogne e il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses. Avendo già partecipato ai tricolori nel 2024, portano in campo un bagaglio di esperienza che potrà aiutarli a migliorare le loro precedenti prestazioni (Subet 57°, Sciochetti Bois 75° nel lordo).

Secondo l’attuale ordine di merito nazionale, che determina il ranking aggiornato, Subet parte dalla posizione n. 56 (OdM 266), mentre Sciochetti Bois è in 78ª posizione (OdM 397). Le ambizioni? Chiare: migliorare il piazzamento e puntare all’accesso alla fase finale.

Il format prevede 36 buche suddivise nelle prime due giornate di gara, al termine delle quali scatterà il taglio: i migliori 32 accederanno al tabellone con formula match play, sfidandosi in duelli diretti (1 vs 32, 2 vs 31, e così via) dove vince chi conquista più buche dell’avversario. Per chi passerà il taglio, in programma altri tre giorni di gioco e 54 buche complessive per laurearsi Campione d’Italia.

Nel frattempo, cresce l’attesa anche per il ritorno del golf tricolore in Valle d’Aosta: da martedì 8 luglio, il Golf Club del Cervino ospiterà i Campionati Italiani Pulcini. Per il circolo ai piedi del Cervino si tratta di una sorta di restituzione simbolica da parte della Federazione, dopo la cancellazione forzata della stessa competizione nel 2023 a causa dell’alluvione che colpì Cervinia e il campo da golf.

Et maintenant, bonne chance aux jeunes Valdôtains sur les greens lombards : que la précision, le calme et un brin de panache les accompagnent jusqu’au dernier putt. Allez les petits !