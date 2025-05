Castellania, Annullamento Granfondo "Il Grande Airone"

La società ASD Santangelo Edilferramenta, organizzatrice della prova in programma a Castellania nell’ambito della Coppa Piemonte Drali, comunica con rammarico l’annullamento della sesta prova prevista per il giorno 14 settembre 2025.

La decisione, sofferta ma necessaria, è stata presa per cause logistiche che impediscono il regolare svolgimento della manifestazione.

La società si scusa con tutti gli atleti, gli appassionati e i volontari coinvolti.

Per venire incontro agli iscritti, si comunica che:

L’iscrizione sarà automaticamente trasferita su una delle altre tappe rimanenti del circuito: Tortona, Biella o La Diablo che, vista l'opportunità, anticipa la prova al 14 settembre, eliminando di fatto scomode concomitanze.

In alternativa, è previsto il rimborso della quota di iscrizione secondo le modalità che saranno pubblicate prossimamente sul sito ufficiale della società organizzatrice, il tutto entro il 21 giugno del corrente anno.

Grazie per la comprensione e il sostegno.

ASD Santangelo Edilferramenta

Organizzatrice della prova di Castellania