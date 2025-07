Sipario sul Campionato italiano Strada Allievi/Esordienti di Gorizia (FVG)

Spedizione non fortunatissima – dopo le buone prestazioni, di sabato, in campo femminile -, domenica, a Gorizia (Friuli Venezia Giulia) sede dei Campionati italiani Esordienti e Allievi, con il solo Raphael Tremblan che ha la gioia di tagliare il traguardo; gli altri tre atleti in maglia rossonera della Rappresentativa valdostana sono stati tutti costretti, per motivi vari e diversi, ad abbandonare la gara prima dell’epilogo.



Negli Allievi, alla conclusione di 78,900 km, in 1h 57’20” alla media di 40,347 km/h, la vittoria allo sprint va al marchigiano Tommaso Cingolani (già tricolore il 27 giugno nei Campionati di categoria, nella cronometro disputata sempre in Friuli, a San Vito al Tagliamento, maglia bissata dopo il successo nel 2024, a Grosseto, sempre contro il tempo). Sul podio salgono il veneto Lorenzo Ceccarello e il corregionale del vincitore, l’altro marchigiano Edoardo Fiorini. Nella pancia del gruppo, chiude al 78° posto Rapahel Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta); Michel Careri (Orange Bike Team) e Pietro Mantasia (Gs Lupi Valle d’Aosta), dopo essere stati in fuga per due giri, sono stati ripresi dal gruppo e, poco dopo, costretti al ritiro; stessa sorte per Enea Bortolotti Barrel (Cicli Fiorin), ancora non meglio della condizioni a causa di un recente infortunio e anche per lui il forfait è inevitabile.

Negli Esordienti secondo anno, a giocarsi il podio in volata sono due veneti e, a spuntarla, è Pietro Foffano, sul traguardo in 1h 13’31”, dopo 47,900 km percorsi alla media di 39,093 km/h, a precedere il corregionale Carlo Ceccarello e l’emiliano Omar Berlini. Non fortunata la trasferta friulana di Learco Hervé Collé (Cs Lys), coinvolto in più di una caduta e poi costretto al ritiro.



MountainBike



Campionato italiano Marathon – 68 km e 3100 metri di dislivello –, oggi, a Borno, in Val Camonica (Brescia, vinto da Andrea Siffredi (Scott Racing; 3h 40’47”) su Samuele Porro (Klimatiza-Orbea; 3h 40’55”) e Diego Rosa (Fol Mtb; 3h 42’27”). Al 17° e 18° posto Alessandro Saravalle (Silmax Racing Team; 3h 58’36”) e Stefano Gerbaz (Bike Busters; 3h 58’37”).