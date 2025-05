Valdostani grandissimi protagonisti dell’Italia Bike Cup di Courmayeur

Giornata da incorniciare degli atleti valdostani impegnati, sabato 17 maggio a Courmayeur, nella sesta – e ultima tappa per quanto concerne il circuito Elite e Under 23 – dell’Italia Bike Cup Xco di MountainBike. Negli Open, doppio podio al femminile, grazie alla vittoria di Martina Berta e il terzo posto di Nicole Pesse – quest’ultima che conquista anche il successo in classifica generale - così come sale sul terzo gradino del podio Andreas Vittone; negli Juniores, splendida e vittoriosa gara di Elisa Giangrasso e, al maschile, ben quattro rider rossoneri nelle prime dodici posizioni, con Paolo Costa a un minuto dal podio.



Negli Open Donne, la gara dura un terzo del primo dei cinque giri: Martina Berta (Origine Racing; 1h 19’36”) aumenta il ritmo da subito e fa decisamente il vuoto. Per i posti sul podio battagliano; ha la meglio Chiara Teocchi (LaPierre; a 1’56”) che nella parte finale lascia la compagnia di Nicole Pesse (Cs Carabinieri; a 4’01”), valdostana che grazie al piazzamento conquista in maniera definitiva la maglia di capoclassifica di categoria. Stesso copione al maschile, con il campione europeo Simone Avondetto (Wilier-Vittoria; 1h 17’44”) a fare subito la differenza e bravo a mantenere un discreto vantaggio sugli inseguitori: prima un quintetto che, con il passare dei giri, si sfalda. A conquistare un posto sul podio sono il compagno di sodalizio Juri Zanotti (Wilier-Vittoria; a 42”) e un più che brillante Andreas Vittone (Beltrami Tsa; a 1’15”). In 15° posizione assoluta, 5° Under 23, Gabriel Borre (Beltrami Tsa; a 8’22”); 35° Andrea Brunier (Orange Bike Team).



Negli Juniores Donne, gara tutta di testa, con brivido finale, di Elisa Giangrasso (Ktm- Protek-Elettrosystem; 57’46”), molto brava nel tratto conclusivo a resistere alla veemente rimonta di Nicole Azzetti (Team Guerrini; a 1”), con terza, a 14”, Elisa Ferri (Team Guerrini). Al 15° posto Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; a 9’51”). È un assolo solitario, nei maschi, di Ettore Fabbro (Ktm-Protek-Elettrosystem; 56’20”) che sulla linea d’arrivo precede, di 41” e 53” Elia Rial (Scott Racing Team) e Jacopo Putaggio (Fol Mtb). Battaglia di una manciata di secondo per il quarto posto, che va a Filippo Cavazzan (Team Sogno Veneto; a 1’44”) davanti a un brillante Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 1’49”). Nei miglior dieci, 8° e 10°, anceh Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 2’47”) e Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; a 3’44”), con 12° Fabien Borre (Cicli Lucchini; a 4’05”).



Domani, seconda giornata dell’Italia Bike Cup riservata alle categorie giovanili. Il programma: alle 9.30 e 10.30, Esordienti primo e secondo anno; 11.30, Allievi e Esordienti Donne, primo e secondo anno; dalle 14, Allievi primo anno e, dalle 15.30, Allievi secondo anno.