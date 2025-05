Endurance: bene i binomi valdostani a San Maurizio Canavese

Il Team Equi Libres du Mont Blanc ha schierato quattro binomi, dei quali tre sono riusciti a portare a termine la competizione con risultati di rilievo, a conferma della qualità e della costanza del lavoro svolto dagli atleti e dai loro cavalli.

Nella categoria CEN B 81 km Martina Pisano, in sella a JM Azeem, ha conquistato un brillante quarto posto, sfiorando il podio con una prova intensa e determinata. Ottima anche la prestazione di Sara Aresca su Zaroida, che ha chiuso sesta dopo una gara solida e ben gestita sotto ogni aspetto. Un peccato invece per il binomio formato da Rebecca Pilier e Moran by Makira, costretto al ritiro al secondo giro a causa di una zoppia.

Nella categoria Debuttanti 26 km 11° posto per Michela Catozzo su Cor Leonis (Equi.Libres du Mont Blanc) e 13° per Sylvie Degioz (SIV), in sella a Magadan. Al 14° posto Italo Travostino (CI San Maurizio) su Mombasa Bosana e a chiudere i risultati dei binomi valdostani il 20° posto per Celine Barmasse in sella a Ramses (Asd Cavallo e Natura).

Un risultato complessivo che premia la tenacia e la preparazione del gruppo valdostano, confermando l’entusiasmo crescente verso questa disciplina di resistenza e armonia tra cavallo e cavaliere.