Giovani promesse valdostane volano in pedana: argento per l’Olimpia Aosta nella ginnastica artistica maschile

Una domenica da incorniciare per la ginnastica artistica maschile valdostana. Il settore maschile dell’Olimpia Aosta si è distinto nella fase regionale dei Campionati di Squadra disputata a Torino, confermando che anche tra le montagne della Valle crescono con determinazione giovani talenti pronti a mettersi in gioco con coraggio e disciplina.

Protagonisti assoluti della giornata gli allievi Gabriele Mordenti, Eric Mombelli e Mattia Coutandin, che hanno conquistato una splendida medaglia d’argento nel Campionato di Eccellenza, affrontando con maturità i sei attrezzi olimpici: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. Un risultato di grande rilievo, anche perché ottenuto in un contesto competitivo che prevedeva squadre composte da atleti anche junior e senior, quindi molto più esperti.

Ethienne Chenal, Gabriel Jotaz, Stefano Sorbara e Sébastien Rosaire

Ma la soddisfazione non si ferma qui. In pedana sono scesi anche i più piccoli della società aostana: Gabriel Jotaz, Ethienne Chenal, Stefano Sorbara e Sébastien Rosaire, impegnati nel Campionato Silver LB, hanno chiuso con una dignitosa settima posizione, dimostrando sicurezza e padronanza negli esercizi a corpo libero, al minitrampolino, volteggio, parallele, sbarra e al fungo per il cavallo.

A guidare i ginnasti con energia e attenzione tecnica c’era il responsabile del settore maschile Andrea Dondeynaz, che ha espresso grande soddisfazione per le prove offerte dai suoi ragazzi:

“Siamo molto contenti del lavoro che stiamo facendo. I risultati di oggi confermano il valore del percorso intrapreso. I ragazzi crescono bene, non solo dal punto di vista atletico ma anche umano.”

Nel panorama sportivo valdostano, dove spesso si parla solo di sport della neve, l’impresa dell’Olimpia Aosta ricorda a tutti che il talento si coltiva anche tra travi e parallele. E che in palestra, così come in montagna, si può sognare in grande.