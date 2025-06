21 medaglie per la Gym Aosta alle finali nazionali di Rimini

Dal 20 al 29 giugno si è svolta la manifestazione “Ginnastica in Festa" che si è tenuta alla Fiera di Riminl. L'evento, organizzato dalla Federazione Ginnastica d'Italia era riservato per la Ginnastica Ritmica alla categoria Silver, manifestazione in cui la Gym Aosta ha portato un folto gruppo di ginnaste, alcune delle quali ai loro esordi agonistici, guidate dalle allenatrici Elisa Antonacci, Giorgia Castagnera, Valentina Lampis, Hélène Porliod, Giorgia Righi e Alessia Toscano, che si sono alternate nei giorni di gara.

I risultati sono stati veramente ottimi, culminati con la conquista di ben 21 medaglie, di cui 8 primi posti (Sofia Falcicchio, Anita Molinaro, coppia Claudia Matteotti e Elodie Graiani, due individuali per Elodie Graiani, Alice Lucia, Miryam Sahbani, Marta Framarin), 8 secondo posti (Jislaine Paternolli Gerard, due Giulia Castagnera, due Aurora Scarpone, Anita Molinaro, Elodie Graiani, Amanda Girasole), e 5 terzi (Alice Lucia, Giulia Chuc, Ludovica Lucia, Emilie Marcellan, Candice Grosjacqies).

Vanno poi aggiunte 7 “medaglie di legno” al 4° posto che comunque testimoniano di un ottimo tasso tecnico, e tanti altri bei piazzamenti che hanno premiato gli sforzi e la fatica di atlete e allenatrici, prestazioni che hanno anche ripagato l’impegno dei genitori, primi e appassionati tifosi.

Questa la lunga sequenza dei risultati degli ultimi giorni;

LD Senior 2 Matteotti Claudia in finale 5° alla Palla con 11.925 e 6° alla fune con 11.550,

LD2 Allieve all’Insieme 10° posto in finale per la coppia Swami Giovinazzo e Alessia Bordet con 10.150

LD 2 Insieme Open grande vittoria per Claudia Matteotti e Elodie Graiani che alla coppia salgono sul gradino più alto con 12.200 finale

LD Allieve 3 Gaia Nebiolo è 9° in classifica generale, in finale va al corpo libero dove è 4° con 10.650, 21° Emanuela Ciobanu, ma qualificata in finale corpo libero in cui si piazza 6° con 10.650

LC 1 Allieve Candice Grosjacques, Viola Di Francesco, AlineGraiani e Charlene Scarlatta sono 18° con 9.300

LC 1 Insieme Squadra Open Maya Marcoz, Sofia Falcicchio e Hélène Genola sono 66e con 8.425

LC2 Allieve all’All Around Anita Molinaro è 19a e va in finale alle clavette, dove conquista un bellissimo oro, 1° posto con 10.000, e al nastro dove è invece argento, 2° con 9.700.

LC 1 Allieve 3 in All Around Ludovica Lucia è 6° e va in finale alla palla dove è 9° con 9.200 e alle clavette dove è 3° con 10.050

LC 1 Junior 1 Giulia Chuc è 11° all’All Around su 131 ginnaste e sale sul podio al 3° posto alla palla con 9.525

LC1 Senior 2 Hélène Genola è 133° con 15.450 al cerchio e alle clavette

LC 1 Allieve 5 su ben 169 ginnaste Swami Giovinazzo è 62° all’All Around con 18.400

LC 1 Allieve 4 All’All Around Aline Graiani 18a e, Alessia Bordet 31°, 39a Viola Di Francesco, Candice Grosjacques 45°, ma nelle finali di specialità Aline è 4° alla palla con 10.025, Alessia 4° alle clavette con 9.650 e 8° al nastro con 9.350, Viola 5° alla fune con 9.300 e 8° alle clavette con 8.900, e infine Candice ottiene la soddisfazione del podio in 3° piazza alle clavette con 9.700

LC 1 Senior 1 Sofia Falcicchio è 20° con finale alla palla dove ottiene una gran bella vittoria con 9.325

LC 1 Senior 3 Maya Marcoz è 9a all’All Around ma qualificata per entrambe le finali dove è 6° al cerchio e 4° alla palla con 9.650.

LB Allieve 1 Amanda Girasole 36a ma va in finale alla fune dove conquista un bel podio al 2° posto con 9.650, Evelyn Amoroso 63° con 17.925, Noomi Liporace 59° con finale alle clavette dove si piazza 6° con 9.225, queste ultime due all’esordio in gara.

LB Allieve 2 Al loro esordio in una gara nazionale su ben 224 ginnaste Jislaine Paternolli Gerard è 5° all’All Around, Linnea Coda 28°, Matilda Lazzaro 126° e francesca Lucia Raso 131°. In finale va Jislaine dove al corpo libero è 4°con 9.300 ma ottiene un bellissimo 2° posto alla palla con 9.075