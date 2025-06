Alla Finale nazionale di Rimini vincono Lucia, Framarin, Sahbani e due volte Graiani

Si sta svolgendo dal 20.6 a Rimini la Finale Nazionale della categoria Silver nelle varie categorie, dove sono già scese in pedana le prime agoniste della Gym Aosta, e con ottimi risultati, sono state infatti conquistate 12 medaglie, il tutto sotto la guida delle allenatrici Giorgia Castagnera, Valentina Lampis e Alessia Toscano; si tratta di risultati molto significativi che testimoniano del valore del settore Ritmica della Gym Aosta, ottenuti in gare nazionali in cui ogni sezione aveva un numero molto elevato, talvolta fino al centinaio, di partecipanti.

La giornata è stata poi resa ancor più emozionante dalle due medaglie che la “nostra” Ginevra Pascarella, nata agonisticamente alla Gym Aosta, ha conquistato ai Campionati Mondiali Junior di Sofia.

Le ginnaste portano a scelta due attrezzi nelle qualificazioni, viene così stilata una Classifica All Around con successiva finale di attrezzo cui partecipano, i 10 migliori punteggi per singolo attrezzo.

Questi i risultati per la LE:

Nelle Senior 3 Giulia Castagnera nell’All Around (Fune e Palla) è al 4° posto con 27.625; si rifà però ampiamente nelle singole specialità dove conquista un doppio brillantissimo 2° posto, alla Fune con 13.275 e alla Palla con 13.275.

Fra le Senior 2, dopo un 5° posto alle qualificazioni All Around con 27.375, una bravissima Aurora Scarpone vince anch’essa una doppia medaglia, conquistando il 2° posto alla specialità Nastro con 13.800 e un ulteriore 2° alla Palla con 13.700.

Miryam Sahbani (palla e clavette) è 14° all’All Around con 26.450 e centra la finale con l’esercizio alla Palla dove però conquista una magnifica 1° posizione nella specialità a questo attrezzo con 13.775.

le Junior 2 Marta Framarin (Fune e Cerchio) è 49° con 24.725 alle qualificazioni All Around ma con finale alla Fune dove ottiene una splendida vittoria con 13.400, 70° Emilie Marcellan 23.850 Cerchio e Nastro, con finale dove a quest’ultimo attrezzo dove ottiene un brillante 3° posto con 13.550

Martina Crisopulli nelle qualificazioni è 34° con 25.550, Palla e Clavette, e in queste ultime manca di pochissimo la qualificazione alla finale piazzandosi 11°.

Fra le Allieve 1 Alice Lucia vince alla grande all’All Around (Corpo Libero e Fune) con un totale di 21.200, ottenendo un 5° posto al Corpo Libero (9.500) e salendo sul podio anche con un bel 3° posto alla Fune (11.100)

LD:

Fra le Senior 1 Elodie Graiani, dopo essersi brillantemente classificata al 2° posto (cerchio e palla) con 25.100 all’All Around, conquista un meritatissimo 1° posto al cerchio con 12.900 e un secondo magnifico 1° posto alla palla con 12.625

Nelle Allieve 4 Charlene scarlatta è 76° con 19.475 (Corpo Libero e Palla) con 13° posto al Corpo Libero e 39° alla Palla

Per le Senior 2 Claudia Matteotti è 8° all’All Around (Fune e Palla) 23.400, con Arianna Cossu 11° (Cerchio e Palla), seguirà il risultato delle finali di specialità che terminano a tarda ora.

Fra le Junior 1 Elisa Bottari è 43° (Palla e Nastro) con 21.050 centrando la qualificazione alla Palla dove ottiene il 4° posto con 11.175 mancando di pochissimo (0.25) la medaglia.

Serie D: nel Campionato di serie D 7° posizione con punti 33.700 per la Squadra (Collettivo, Successione e Individuale) composta da Gaia Nebiolo, Emanuela Ciobanu, Ludovica Lucia e Anita Molinaro.

Alle qualificazioni del Campionato Insieme la Coppia Swami Giovinazzo e Alessia Bordet si piazza al 9° posto con 10.700, qualificandosi per le finali di domani.

Il Campionato terminerà il 29 Giugno, e altre ginnaste della Gym ci daranno sicuramente altre grandi soddisfazioni come quelle avute nei primi tre giorni di gara.