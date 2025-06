Le ginnaste del Club des Sports brillano a Rimini

È iniziata lo scorso fine settimana “Ginnastica in festa”, la tradizionale manifestazione nazionale che chiude la stagione di gare e che riunisce a Rimini migliaia e migliaia di giovani da tutta Italia. Presente anche il gruppo del Club des Sports, subito sul podio in diverse gare. Grande risultato nella finale Allieve della serie D - LD. La squadra valdostana ha conquistato il primo posto con Celeste Ciurca, Alessia Masoaro e Melissa Mastroianni, con terza posizione per l’altra formazione Club des Sports che ha schierato Angelica Brunetti, Anna Gusulfino e MariaPaola Rigo. Al secondo posto, GEAS Ginnastica.

Livello LE - Nelle Senior 2, seconda posizione nella generale per Alysée Casula con 27.825 punti, dietro a Gaia Mezzano (Carignano; 28.150) e davanti a Lucrezia Marroccoli della Ginnastica Moderna Legnano (26.625). Nona Cecilia Cuaz (26.775); 32a Emilie Avallone (25.050), 34a Aimée Bo (25.000), 57a Sofia Bevilacqua (23.525), 66a Anna Cairo (22.375) e 69a Manuela Fianco (22.150). Nella finale al cerchio secondo posto per Cecilia Cuaz (13.800) alle spalle di Anna Rubin (La Ruota; 14.400) e davanti a Gaia Mezzano (Carignano; 13.725); quarta Alysée Casula (13.500), ottava Aimée Bo (12.790) e undicesima Sofia Bevilacqua (11.800). Alle clavette successo per Alysée Casula (14.250), davanti a Elena Gatti (Le Maripose; 14.150) e a Giulia Giordano (Ritmica Piemonte; 13.800). Al nastro, sesta Cecilia Cuaz (12.700).

Nelle Allieve 5, quarto posto al cerchio per MariaPaola Rigo (14.075), alle spalle di Erika Bertello (Carignano; 14.150), Gaia Isabel Bucchi (Ariele; 14.125) ed Elena Mari (Eurogymnica Torino; 14.075). Nella stessa gara, decima Anna Gusulfino (11.250), mentre Angelica Brunetti si è piazzata nona alle clavette, con un punteggio di 11.725. A vincere ancora Erika Bertello (13.625).

Nelle Junior 1, sfiora il podio Anna Montecchi, che conclude quarta alle clavette con 12.500 punti. I primi tre posti sono stati conquistati da Carlotta Albano (Cuneo; 13.425), Giulia Bonacorsi (13.300) e Greta Grottaroli (Solaria; 12.650). Nelle Senior 3, quarta posizione alle clavette per Ilaria Bertoncin (12.850), nella gara vinta da Beatrice Mandrile (Cuneo; 13.950) su Selia Verdi (Tirrenia; 13.825) e Arianna Giacometti (Juniors 2000; 13.500). Nella gara d’insieme LE2 - Open, quarta prestazione per Alysée Casula e Manuela Fianco, coppia del Club des Sports che ha totalizzato un punteggio di 12.800. Vittoria per Ginnastica Annia (13.150). Quarto posto anche per il quintetto formato da Emilie Avallone, Sofia Bevilacqua, Aimée Bo, Anna Cairo e Cecilia Cuaz nella gara Open della serie D LE. Nella gara Junior 2, nono posto nella finale al cerchio per Nicoletta Moro (12.950), che nella generale si è piazzata decima con 26.775 punti, nella prova vinta da Stella Iacumin (Udinese; 28.725). Quattordicesima Martina Margot Turatti (26.550).

Livello LD - Terzo posto nella finale al nastro per Alessia Masoaro (11.875), dietro a Martina Scutti (Edera Ravenna; 12.000) ed Elena Romano (Concordia; 11.925), mentre la stessa Masoaro si è piazzata sesta nella finale al cerchio (11.775) nella gara vinta da Giorgia Scanavin (Vicenza; 12.375). Quinta posizione nella finale alla palla di Melissa Mastroianni (11.250); vittoria di Margherita Iannella (Pietro Verri; 12.150). In classifica generale, sesta Alessia Masoaro (23.525), diciannovesima Celeste Ciurca (22.475) e 28a Melissa Mastroianni (22.250). Nelle Allieve 4, 72° posto per Nicole Cassarino (19.650), mentre nelle A3 37° posto per Elenoire Ollier Chaissan (20.900) che ha però centrato la finale al cerchio chiusa in decima posizione (9.950). Vittoria di Greta Malerba (Cames; 12.600). Infine sono scese in pedana Emma Baldo e Alessia Fratini, impegnate prima nella gara individuale (rispettivamente 44a con 22.375 punti tra le LD Junior 2 e 76a con 16.925 punti nelle LC2 - Senior 2) e poi nella prova a coppie, chiusa invece al 23° posto con un punteggio di 9.400. Successo di A.G. Comense con 10.150 punti.