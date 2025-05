Ginnastica AF: Olimpia, che squadra! 5 podi e tanto orgoglio per le allieve della ginnastica artistica

Sul parquet di Biella, in una giornata intensa di emozioni, le ragazze dell’Olimpia hanno saputo distinguersi con eleganza e grinta. Ad aprire le danze è stata Noemi Guerrisi, classe 2013, che nella categoria A4 ha messo in fila tutte le avversarie, conquistando una meritatissima medaglia d’oro grazie a un’esecuzione impeccabile sui tre attrezzi.

Ma il vero trionfo è arrivato nella categoria A3 (classe 2014), dove è andato in scena un podio tutto rossonero: Clio Nicoletta sul gradino più alto, seguita da Adele Malgaroli e Stephanie Centoz in seconda e terza posizione. Una tripletta da sogno che dimostra la forza del gruppo e la qualità del lavoro fatto in palestra.

Anche nella categoria A2 (classe 2015) l’Olimpia ha lasciato il segno: Sthacy Gonzalez ha conquistato il terzo posto, brillando in particolare al corpo libero e al volteggio. E infine, nella categoria A1, la più giovane in gara, Viola Malgaroli (classe 2016), ha chiuso ottava, ma con un punteggio in costante miglioramento sui tre attrezzi. Un segnale più che incoraggiante per il futuro.

Grande la soddisfazione delle allenatrici Manuela Tripodi e Chiara Moniotto, che con orgoglio commentano il lavoro delle loro ginnaste: «Chiudere così la stagione agonistica è una gioia. Le ragazze hanno dimostrato impegno, serietà e spirito di squadra. E i risultati sono arrivati, meritatamente».

Un plauso va a tutte loro, piccole grandi campionesse, e allo staff tecnico che con dedizione le accompagna giorno dopo giorno. Perché dietro ogni medaglia c’è un salto fatto mille volte, un sorriso trattenuto, un’emozione esplosa al momento giusto. E oggi, la ginnastica artistica valdostana ha fatto davvero una bellissima figura.