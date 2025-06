Ginnastica: Il saggio dell’Olimpia ha riempito il Palamiozzi

Come da tradizione, anche quest’anno il Palamiozzi di Aosta ha fatto il pieno per il saggio finale della Ginnastica Olimpia, andato in scena sabato 7 giugno. Un pubblico entusiasta e partecipe ha gremito gli spalti per assistere a uno spettacolo ricco, colorato e coinvolgente, capace di raccontare un anno di lavoro in palestra attraverso la passione di oltre 200 giovani ginnasti e ginnaste.

Diciassette le esibizioni che si sono susseguite nel pomeriggio, mettendo in mostra tutte le sfaccettature della ginnastica artistica. Dal tenero entusiasmo dei piccolissimi e delle piccolissime di tre e quattro anni della miniginnastica, fino all’energia dei corsi base per i bimbi e le bimbe di cinque e sei anni. A seguire, le performance dei corsi di artistica maschile e femminile delle elementari e le esibizioni degli inossidabili master, sempre più coinvolti. A rendere ancora più speciale l’evento, le emozionanti coreografie del gruppo immagine Art Rouge e le spettacolari acrobazie delle squadre agonistiche.

Il tema scelto per quest’edizione era “Balliamo sul mondo”: un viaggio tra le danze tipiche di diversi paesi, per un saggio che ha saputo fondere movimento, ritmo e narrazione.

Soddisfatto il presidente della storica società valdostana, François Desandré, che ha commentato così:

“Il saggio di fine anno ci permette di mostrare a tutti i risultati di un anno di impegno e dedizione. La crescita sia nell’agonistica maschile che femminile nei circuiti gold e silver e l’ottima partecipazione ai corsi dimostrano che il lavoro svolto in palestra porta frutti concreti”.

Parole che testimoniano non solo la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico, ma anche l’attaccamento e la fiducia che le famiglie continuano ad accordare all’Olimpia.

“I traguardi agonistici non solo confermano la qualità del percorso intrapreso, ma mostrano anche quanto la passione e la determinazione di atleti, atlete e staff tecnico facciano la differenza”, ha aggiunto Desandré, sottolineando l’importanza del gioco di squadra.

Infine, un pensiero di gratitudine: “Un ringraziamento speciale va al consiglio direttivo, a istruttrici e istruttori e a tutti gli aiuti che hanno contribuito in modo determinante al successo dell’anno trascorso. Il loro prezioso lavoro ha reso possibile tutto questo”.

Un pomeriggio di sport e festa, che ha confermato ancora una volta la centralità della Ginnastica Olimpia nella promozione dell’attività fisica e dei valori dello sport in Valle d’Aosta.