Al 3° Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica di Sofia la Squadra Azzurra con Ginevra Pascarella è quarta all’All Around ma è Argento alle 5 clavette e Bronzo ai 5 Cerchi!

Mercoledì 18 ha avuto inizio all'Arena della capitale bulgara il 3° Campionato Mondiale Junior di Ginnastica Ritmica, competizione a squadre, valida sia per la classifica All-Around dei gruppi che i singoli attrezzi.

Le sei azzurre, Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica e Sport), sotto la guida delle tecniche Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, sono scese in pedana prima con i 5 cerchi, poi nella seconda rotazione con le 10 clavette. La somma degli esercizi ha determinato la classifica del concorso generale a squadre che ha incoronato le nuove campionesse mondiali juniores.

La Squadra Junior ha iniziato l'all-around con l'esercizio ai 5 cerchi, valutato dalla giuria internazionale 24.200 con punteggi di difficoltà, artistico ed esecuzione tra i più alti tra le 35 nazioni partecipanti. Nella seconda rotazione le azzurrine sono tornate in pedana con le 10 clavette. Peccato per una perdita che penalizza l'esecuzione e ferma il punteggio a 23.350. Le buone prestazioni hanno comunque assicurato la qualificazione a entrambe le finali per i titoli di specialità. Al termine delle due routine con i 5 cerchi e le 10 clavette la medaglia è sfumata per meno di un punto ma il gruppo azzurro ha convinto per l'eleganza degli esercizi e ha confermato la magnifica tradizione italiana nei piccoli attrezzi. Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica e Sport), hanno concluso al quarto posto la loro gara con il totale di 47.550 dietro all'Ucraina, bronzo con 48.400. Il titolo iridato di categoria se lo assicura la Bulgaria che festeggia dal gradino più alto (49.900 punti), piazza d'onore per il Brasile (48.900 punti).

Soddisfazione per la delegazione guidata da Paola Porfiri, completata dalle Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro per la Squadra e dalle allenatrici delle individualiste Germana Germani e Francesca Cupisti.

Se il quarto posto all’All Around, pur nella contentezza per una ottima prestazione, ha lasciato qualche rimpianto, la Squadretta si è invece rifatta in pieno andando a medaglia nelle finali di specialità.

Alle 10 Clavette la Squadra Azzurra è 2°, conquistando l’argento con punti 24.200, dietro al Regno Unito che ha vinto l’oro con 24.900 e davanti alla Bulgaria, bronzo con 24.100

Ai 5 Cerchi si bissa la medaglia, questa volta di Bronzo con punti 25.100, a pari merito con l’Estonia, e dietro alla vincente Bulgaria vincitrice con 26.600, e al Brasile, secondo con 25.350.

Il Campionato è stato una grandissima emozione per la nostra Ginevra, valdostana che con grandissimo sacrificio ha perseguito uno splendido obiettivo, la Nazionale Junior, ripagata in più da due medaglie mondiali.