Club des Sports in evidenza al Campionato nazionale AICS

Sono tornate in pedana le ginnaste del Club des Sports, che in attesa delle ormai prossime Finali FGI di Rimini hanno partecipato alla prova del campionato nazionale AICS di ginnastica ritmica, disputata a Biella tra il 7 e il 12 giugno. Belle prestazioni delle valdostane, impegnate in un evento che ha coinvolto oltre 3.000 giovani atlete da tutta Italia.

Silver LE - Nelle Junior 1 tripletta del Club des Sports che al cerchio ha piazzato sul podio, nell’ordine, Sveva Ottobon, Anna Montecchi e Viola Ottobon. Tripletta anche alle clavette, questa volta con Anna Montecchi che precede Sveva e Viola Ottobon. Nelle Allieve 3, Angelica Brunetti e MariaPaola Rigo hanno chiuso al primo e al secondo posto sia al cerchio, sia alle clavette, con quarto posto alla palla per Anna Gusulfino. La Junior 2 Nicoletta Moro si è presa la seconda posizione al cerchio e la prima alle clavette, mentre Martina Turatti ha concluso seconda alla palla e quinta al cerchio; nelle Senior 2 (cerchio) seconda Aimée Bo, terza Sofia Bevilacqua, quarta Cecilia Cuaz e quinta Manuela Fianco, quest’ultima quarta alla palla subito dietro alla compagna di squadra Sofia Bevilacqua. Aimée Bo ha terminato terza alle clavette, Cecilia Cuaz quarta al nastro.

Nelle Senior 2 LC, Alessia Fratini si è imposta alla palla, per poi terminare al sesto posto la gara al cerchio. Nelle Allieve 3 (Promozionale Basic) decimo e undicesimo posto alla palla per Margherita D’Aquino e Jeannet Laayali.

Silver LD - Nicole Cassarino si è piazzata terza al corpo libero, Elenoire Ollier Chaissan terza al cerchio e prima alla palla, davanti a Cassarino. Alessia Masoaro ha primeggiato al cerchio, quarta prestazione per Celeste Ciurca. Alla palla primi due posti per il Club des Sports, grazie a Melissa Mastroianni e Bianca Camaschella, con sesta posizione per Celeste Ciurca. Alle clavette seconda Melissa Mastroianni e quarta Bianca Camaschella, mentre al nastro nuovo successo di Alessia Masoaro.