Ginnastica AM: Due squadre Olimpia Aosta in gara domenica a Torino

È tempo di pedana e di emozioni per i giovani talenti dell’Olimpia Aosta. Domenica prossima, infatti, il capoluogo piemontese ospiterà il Campionato Regionale di Squadra di Ginnastica Artistica Maschile, e tra i protagonisti ci saranno ben sette ginnasti valdostani, divisi in due formazioni pronte a misurarsi con il meglio del panorama regionale.

A guidare la trasferta torinese sarà il responsabile tecnico Andrea Dondeynaz, figura storica e pilastro della ginnastica aostana, che accompagnerà i ragazzi in questa nuova sfida agonistica.

La formazione più giovane, impegnata nel livello LB Silver, sarà composta da Gabriel Jotaz, Ethienne Chenal, Stefano Sorbara e Sébastien Rosaire. Un gruppo affiatato, che ha già dato prova di talento e determinazione nelle precedenti gare, pronto a difendere i colori dell’Olimpia con grinta e voglia di crescere.

Gabriele Mordenti, Eric Mombelli e Mattia Coutandin

Per quanto riguarda il Campionato di Eccellenza, il livello più alto e competitivo, l’Olimpia schiera Gabriele Mordenti, Eric Mombelli e Mattia Coutandin, tre atleti con maggiore esperienza che punteranno a una prova solida e di alto livello tecnico.

La partecipazione a questo campionato rappresenta per tutti i ragazzi un’occasione preziosa di confronto, crescita e miglioramento, in un contesto in cui la passione per la ginnastica si traduce in ore di allenamento, sacrifici e tanta voglia di superarsi.

In bocca al lupo, dunque, ai ginnasti aostani: comunque vada la gara, sarà un passo in più verso il futuro.