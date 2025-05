Ciclismo: i migliori Top rider azzurri in gara a Courmayeur

Non saranno molti gli stranieri a schierarsi sulla linea di partenza della Courmayeur Mtb Event 2025 * internazionale C1 Xco, anche tappa di Italia Bike Cup, sabato 17 maggio, a Dolonne, tra i centoquaranta iscritti, ci saranno tutti i migliori specialisti italiani della disciplina e, tra questi, anche un buon numero di valdostani.

Negli Open Donne, sabato 17, spiccano i nomi del bronzo iridato e campionessa italiana Martina Berta (Origine Racing), della capoclassifica del circuito – reduce da un’ottima prestazione in una gara in Austria – Nicole Pesse (Cs Carabinieri) e, tra le Under, Giulia Challancin (Four Es Racing), oltre a le titolate Chiara Teocchi (Lapierre) e Lucrezia Braida (Ktm-Protek-Elettrosystem). Nei maschi, con Simone Avondetto, Filippo Fontana, Juri Zanotti, Daniele Braidot e Gioele Bertolini, ai nastri di partenza vi saranno Andreas Vittone e l’Under 23 Gabriel Borre (Beltrami Tsa) e Andrea Brunier (Orange Bike Team).

Negli Juniores, reduce dall’ottima prestazione in maglia azzurra a Capoliveri (Livorno), Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem) e Annie Vevey (Vc Courmayeur MB) che se la dovranno vedere con Elisa Ferri e Nicole Azzetti (Team Guerrini). In campo maschile, Paolo Costa, Thierry Philippot e Lamberto Falchi (Gs Lupi Valle d’Aosta), Alessandro Fantone e Fabien Borre (Cicli Lucchini) vanno a sfidare i favoriti Ettore Fabbro (Ktm-ProtekElettrosystem), Elia Rial (Scott Racing).

Il giorno successivo, domenica 18, spazio alla Nazionale giovanile, con protagoniste le categorie Esordienti e Allievi, dov’è sono coinvolti gli atleti dei sodalizi valdostani.

Il programma. Sabato 17, dalle 9.30, gli Juniores maschile; alle 12, Elite, Under 23 e Juniores Donne; a concludere, dalle 15, Elite e Under 23 maschile. Domenica 18, 9.30 e 10.30 Esordienti primo e secondo anno; 11.30, Allievi e Esordienti Donne, primo e secondo anno; dalle 14, Allievi primo anno e, dalle 15.30, Allievi secondo anno.

Mountain Bike

Seconda prova di Coppa Italia giovanile, domenica 25 maggio, a Grotte di Castro (Viterbo) dove sarà presente la Rappresentativa valdostana. Per la trasferta laziale, il selezionatore del Comitato Fci Valle d’Aosta, Moreno Philippot, ha convocato: gli Allievi Matilde Anselmi (Orange Bike Team), Joel Philippot e Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta); gli Esordienti Amélie Cerise (Orange Bike Team), Aurora Lecca e Federico Bruzzo (Gs Lupi Valle d’Aosta).