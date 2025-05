Aurora Lecca fa sua anche la Capoliveri Legend all’Isola d’Elba (LI)

Prosegue l’ottimo momento di Aurora Lecca che, oggi, a Capoliveri (Livorno) s’impone anche nella tappa toscana dell’Italia Bike Cup, consolidando ulteriormente la sua posizione di capoclassifica nella generale di categoria.

Negli Allievi secondo anno, gradino alto del podio a Mattia Oliveri (Quiliano Bike; 43’08”); 8° Pietro Mantasia (Gs Lupi; 45’02”); 29° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; 48’31”); 48° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB; 51’53”).

Negli Allievi Donne primo anno, perde allo sprint il terzo gradino del podio ed è quarta Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 30’33”), nella gara vinta da Caterina Prataviera (Carbonhubo; 30’02”) davanti a Beatrice Maifré (Melavì Tirano; 30’16”) e a Federica Nicoli (Spedd Bike Rocks; 30’33”). Al 7° posto Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 31’10”); 12° e 14°, dell’Orange Bike Team, Martina Bosonin (33’05”) e Arlyn Sposito (34’01”). In campo maschile s’impone Thomas Recchia (Pedale Fidentino; 44’41”). Costretti al ritiro per guasti meccanici sia Joel Philippot, sia Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta); 33° Aimé Chatrian (Orange Bike Team; 52’30”); 40° Silvain Perron (Orange Bike Team; 55’16”).

Negli Esordienti Donne secondo anno fallisce il terzo gradino del podio per soli due secondi Amélie Cerise (Orange Bike Team; 19’34”) preceduta da Greta Scuderi (Kardaun; 19’18”9 che ha la meglio su Marta Bodini (Monticelli Bike; 19’24”) e Lucia Locatelli (Ghisalbese; 19’32”); 10° Anna Lini (Orange Bike Team; 21’24”). Nei maschi, vittoria di Simone Brutti (Barbieri; 25’36”). In 15° posizione Claudio Fianco (Orange Bike Team; 28’03”); 61° Cédric Berlier (Orange Bike Team; 34’14”); 66° Tupac Bustos (Vc Courmayeur MB; 37’44”).



Negli Esordienti Donne primo anno vittoria di Aurora Lecca (Gs Lupi; 19’30”) a precedere Maddalena Brusaferri (Monticelli Bike; 19’32”) e Giulia Martinelli (Melavì Tirano; 19’49”). In 10° posizione Alessia Pellicanò (Cs Lys; 21’43”); 16° Giulia Renzulli (Cs Lys; 22’19”); dal 20° al 22° Gaelle Migliorini (Orange Bike Team; 24’01”), Michela Clerin Fontan (Cs Lys; 24’07”) e Neve Lucchetti (Orange Bike Team; 25’08”). Al maschile successo di Nicolò Orisio (Ghisalbese; 27’38”). Al 10° posto Sergio Zigliani (Orange Bike Team; 29’39”); 51° Mattia Milanaccio (Cs Lys; 36’30”); 53° e 54° Etienne Letey (Vc Courmayeur MB; 37’12”) e Christian Bertolin (Cs Lys; 24’54”).



Strada

GranFondo Internazionale Torino, oggi, vinta, dopo 116 km e 2135 metri di dislivello, da Manuele Caddeo (3h 12’41”). Al 12° posto assoluto, 2° Veterani2, Alain Seletto (Rodman Team; 3h 16’38”); 29°, 4° Veterani1, Mattia Luboz (Team Benato; 3h 20’37”); 270° Julein Aguettaz

(Gs Aquile; 3h 18’47”; 38° Sen2); 313° Simone Massimino (Gs Aquile; 3h 58’45”; 46° Vet1); 543° Vincenzo Raso (Gs Aquile); 551° Paolo Luca Pramotton (Cicli Lucchini).

MountainBike * Annie Vevey sul podio della Capoliveri Legend Cup

Isola d’Elba (Livorno), ieri, teatro della Capoliveri Legend Cup, tappa della Coppa del Mondo Marathon – 65 km e 2400 metri di dislivello – con Stefano Gerbaz in grande spolvero - e, in abbinata, le gare nazionali, come la Classic – 45 km, 1600 metri di dislivello -, gara che ha visto protagonista da Annie Vevey, brava a conquistare un posto sul podio Juniores.

La prova di Coppa del Mondo va al belga Wout Alleman (Buff-Megamo Team; 2h 59’42”): 20° Stefano Gerbaz (Bike Busters; 3h 08’25”); 81° Giuseppe Lamastra (Leynicese; 3h 25’18”). Nella Classic a imporsi è Adriano Ferreira (Team Guerrini; 2h 24’22”). Al 305° posto assoluto, seconda Junior, Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 3h 32’44”), con prima di categoria, 187°, Sofia Marie Schieder (3h 18’09”) e, terza, 464°, Eva Ponzini (GagaBike; 4h 00’06”).