Ginnastica AF: Buona la seconda per le allieve Silver dell’Olimpia Aosta

Un’ottima performance per le giovani ginnaste dell’Olimpia Aosta, che sabato scorso a Novara hanno partecipato alla seconda prova del Campionato Silver a squadre LA3 avanzato. La squadra, composta dalle talentuose Viola Malgaroli, Sthacy Gonzalez, Stephanie Centoz, Adele Malgaroli, Clio Nicoletta e Noemi Guerrisi, ha dimostrato grande impegno e determinazione, guadagnando una meritata sesta posizione.

Le ragazze hanno gareggiato con impegno su tre attrezzi: trave, corpo libero e volteggio, mettendo in mostra non solo la loro tecnica ma anche la loro coesione di squadra. Il risultato finale segna un miglioramento del punteggio rispetto alla prima prova, segno di una crescita continua e della preparazione curata in palestra sotto la guida esperta della tecnica Manuela Tripodi.

"Le ragazze hanno fatto un’ottima gara", ha dichiarato Tripodi, visibilmente soddisfatta dei progressi mostrati. "Nonostante la giovane età, hanno saputo gestire la pressione della gara con grande maturità, migliorando il loro punteggio e dimostrando un ottimo spirito di squadra".

Noemi Guerrisi, Sthacy Gonzalez, Viola Malgaroli, Clio Nicoletta, Adele Malgaroli e Stéphanie Centoz

Con la determinazione di chi ha già dimostrato di poter raggiungere risultati importanti, le allieve dell’Olimpia Aosta ora guardano al prossimo impegno: la gara individuale che si terrà a fine mese, con il supporto costante della loro allenatrice e l’impegno quotidiano in palestra.

L’esperienza e la voglia di migliorarsi sono la chiave di questo percorso che, sicuramente, regalerà ancora tante soddisfazioni alla ginnastica artistica valdostana.