Ginnastica AF: Le giovani promesse dell’Olimpia Aosta pronte a stupire a Novara

C'è aria di riscatto e sogni a occhi aperti nel team femminile dell’Olimpia Aosta. Sabato e domenica, a Novara, andrà in scena la seconda prova del Campionato di Squadra Allieve Silver – programma LA3 avanzato, e le ginnaste valdostane sono pronte a scendere in pedana con grinta e determinazione.

Dopo un buon quarto posto nella prima uscita stagionale, Noemi Guerrisi, Clio Nicoletta, Sthacy Gonzalez, Viola Malgaroli, Adele Malgaroli e Stéphanie Centoz sono chiamate a confermare i progressi e, perché no, a puntare al podio. A guidarle, con la solita passione e competenza, le allenatrici Chiara Moniotto e Manuela Tripodi, colonne della crescita tecnica e personale di queste giovani atlete.

Sarà una gara intensa, giocata centimetro dopo centimetro tra le linee sottili della trave, l’espressività del corpo libero e la potenza richiesta dal volteggio. Proprio su questi attrezzi si misureranno le ragazze dell’Olimpia, cercando di limare gli errori e mettere in mostra il lavoro silenzioso di mesi di allenamento.

Non si tratta solo di salti e acrobazie. In pedana, queste giovani ginnaste portano con sé un bagaglio fatto di emozioni, fatica e ambizione. Il Campionato Silver, nella sua dimensione formativa, rappresenta una vetrina preziosa per misurarsi, crescere e fare squadra, passo dopo passo.

Aosta tifa per loro, e non solo per il risultato. Perché in ognuna di queste atlete si intravede un pezzo di futuro della ginnastica valdostana. La seconda prova non è solo una gara: è una tappa fondamentale in un percorso più lungo, che unisce tecnica, disciplina e passione. E, come spesso accade nello sport, è proprio nelle prove più difficili che nascono le storie più belle.

Appuntamento a Novara: le Allieve Silver dell’Olimpia sono pronte a scrivere un nuovo capitolo.