Salto Ostacoli - Ottimi risultati per Il Rampante di Quart alla trasferta internazionale in Croazia

La Valle d’Aosta torna a casa con soddisfazione dal concorso ippico internazionale di salto ostacoli a Samobor, in Croazia. Protagonista del weekend sportivo il circolo ippico Il Rampante di Quart, che ha rappresentato la nostra regione in questa competizione.

Davide Azzolina, cavaliere e istruttore di punta del circolo, ha brillato su più fronti:

Sabato, in sella a Goodluck VDL, ha conquistato un bel 5° posto nella categoria C140, dimostrando grande affiatamento e tecnica. Sempre nella giornata di sabato, ha ottenuto un 2° posto nella C125 con Die Schone

Domenica ha poi chiuso il weekend con la bella prova nel Gran Premio C145, ottenendo ancora una volta un 5° posto con Goodluck VDL. Non da meno la giovane amazzone Fulvia Gaydou, che ha conquistato la vittoria nella C120 in sella a Garry Van De Pertjeshoeve.

Soddisfazioni anche nella scuderia del CI San Maurizio, impegnato per le gare di Endurance a Leno (BS) nel concorso Endurance Franciacorta.

L'amazzone Favre Federica in sella a SG Quark ha chiuso la CEN B 81 km al 6° posto, una bella qualifica per il cavallo che ha avuto ottimi rientri ed ora è pronto per le gare internazionali. Nella stessa gara Simone Baldi in sella a Farid El Grinsi si è dovuto purtroppo fermare al secondo cancello veterinario per zoppia del cavallo. Il compagno di scuderia Gabriele Casalena in sella a Nihal Taoui ha portato a casa invece un bel 4° posto nella CEN A 54 km.