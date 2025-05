Ginevra Pascarella: storico esordio e podio in Squadra Nazionale Azzurra Junior all’European Cup di Baku

Sabato 3 e Domenica 4 la Squadra Nazionale Junior di Ginnastica Ritmica, di cui fa parte la valdostana Ginevra Pascarella, ha partecipato all’European Cup di Baku (Azerbaigian), competizione di alto livello cui partecipano le migliori squadre europee junior nazionali.

Si tratta di evento straordinario per la giovane ginnasta di Quart, che ha mosso i primi passi agonistici alla Gym Aosta per poi trasferirsi alla Ritmica Piemonte, e di una data “storica” per la ginnastica valdostana: per la prima volta infatti una atleta della nostra regione ha partecipato a una competizione internazionale di Ginnastica Ritmica come componente di una Squadra Azzurra, accompagnata in questa trasferta dalla medaglia di bronzo olimpica Sofia Raffaelli

La compagine, che oltre a Ginevra comprendeva Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Flavia Cassano, Elisabetta Valdifiori e Virginia Galeazzi, nelle qualificazioni di sabato vinte dalla Bulgaria raggiunge il pass per la finale qualificandosi sia all’esercizio ai cerchi, 6° posto con 21.150, ottenuto nonostante alcune imprecisioni, sia all’esercizio con le clavette dove ha raggiunto il 2° posto con 25.350 dietro la fortissima Bulgaria. Il punteggio complessivo nell’all-around è così di 46,250, quarto di giornata.

Nella giornata finale cui hanno partecipato le prime otto qualificate grande prestazione delle ginnaste azzurre che con 23.550 alle clavette sono seconde dietro all’inarrivabile Bulgaria grazie a una grande prestazione tecnica e di armonia dell’esercizio

Ai 5 cerchi le azzurre raggiungono il 4° posto con 23.350 nella gara vinta dalla Bulgaria, dominatrice di questa competizione, piazzandosi così al 4° posto in classifica generale.





Il risultato premia il gravoso impegno di una agonista che per poter competere ai massimi livelli si allena da anni fuori Valle, anche se rimane comunque una “nostra” ginnasta.

La squadra azzurra con Ginevra parteciperà agli Europei di Tallin del 2-5 Giugno e ai Mondiali di Sofia del 20-23 Giugno.