Al Gs Lupi ‘verde’ la fase regionale del Trofeo Coni a Sarre

Battesimo sotto la pioggia, domenica mattina, per la ‘prima’ del calendario regionale del Comitato Valle d’Aosta Fci, con la fase regionale del Trofeo Coni, Staffetta riservata alle categorie G4, G5 e G6, che ha visto imporsi il quartetto del Gs Lupi Valle d’Aosta ‘verde’, con Andreo Lorenzo, Matteo Botalla-Buscaglia, Marta Rizzo e Teo Sartori, atleti in nero-verde che, dal 28 settembre all’1 ottobre, a Lignano Sabbiadoro (Udine), difenderanno i colori rossoneri alla finale nazionale organizzato dal Comitato olimpico italiano.

Undici squadre ai nastri di partenza e, dopo quarti e semifinale, la finale a quattro formazioni ha visto imporsi il Gs Lupi Valle d’Aosta verde (Andreo Lorenzo, Matteo Botalla- Buscaglia, Marta Rizzo, Teo Sartori) che ha avuto ragione dell’Orange Bike Team 2 (Vittoria Montaldo, Daniel Carlevato Savoia, Filippo Grosso, Christophe Cortese) e dei compagni di sodalizio, il Gs Lupi blu (Sloei Bianquin, Federico Catona, Alys Torgneur, André Frassy) con quarto posto che va al quartetto dell’Orange Bike Team 1 (Julien Marchi, Sebastian Leo, Amélie Berlier, Gabriele Pession).



Quinta posizione per gli atleti del sodalizio organizzatore della giornata, il Gs Godioz, con la squadra Grisù (Céline Pellissier, Noemie Charbonnier, Nicole Desandré, Simone Dorio).

Strada



Decimo memorial Mario Bianco, giovedì 1 maggio, a Costigliole Saluzzo (Cuneo), cosa su Strada riservata alla categoria Allievi, che si decide, dopo 60 km, in 1h 21’31”, alla media di 44,163 km/h, con una volata a due, e ad avere la meglio è Luca Gugnino (Vigor) davanti a Filippo Cometto (Esperia Piasco). Con 2’22” di ritardo, lo sprint per il terzo gradino del podio, vinto da Filippo Gallo (Esperia Piasco); nella pancia di questo gruppo, chiude in 18° posizione assoluta Pietro Mantasia (Gs Lupi Valle d’Aosta).