Ginnastica AF: A Biella in pedana le promesse dell’Olimpia Aosta

Una domenica di emozioni e capriole, di sogni leggeri come i volteggi e solidi come le ore di allenamento. Il palcoscenico è Biella, dove si terrà la prima prova del Campionato Individuale Silver 2025, programma LB base e avanzato. A portare in alto i colori della Valle d’Aosta ci penseranno quattro giovanissime atlete dell’Olimpia Aosta, accompagnate dall’allenatrice Chiara Moniotto, cuore pulsante del gruppo.

In pedana saliranno Martina Fusetti (classe 2012), Alice Coutandin (2014), Marta Ferina (2015) ed Elodie Joux (2015): piccole grandi ginnaste, ma già forti della grinta e dell’eleganza maturate nelle gare precedenti, dove hanno ottenuto piazzamenti incoraggianti che parlano di talento e determinazione.

La competizione prevede l’esecuzione sui quattro attrezzi – corpo libero, trave, volteggio e parallele – e per ogni ginnasta sarà l’occasione di mettere alla prova non solo le abilità tecniche, ma anche la capacità di affrontare l’emozione della gara. Un banco di prova importante, fatto di concentrazione, sorrisi tesi e quella scintilla negli occhi che solo chi ama davvero questo sport sa portare con sé fino all’ultimo inchino.

Chiara Moniotto guida il gruppo con passione e competenza, trasmettendo alle ragazze non solo nozioni tecniche ma soprattutto fiducia nei propri mezzi. «Sono molto orgogliosa del percorso che stanno facendo – racconta – ogni gara è un passo in più nella crescita, sportiva e personale. E ogni volta che salgono in pedana, è come se ci salissi anch’io con loro».

A Biella, dunque, non ci saranno solo esercizi da eseguire, ma storie da raccontare. Storie di bambine che diventano atlete, di salti che diventano traguardi, di una palestra che diventa seconda casa. E per l’Olimpia Aosta sarà un’altra tappa di un viaggio che, mattone dopo mattone, sta costruendo il futuro della ginnastica artistica valdostana.